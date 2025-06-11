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北投大地酒店 X 礁溪寒沐酒店今夏首度合作 推優惠住房專案

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
礁溪寒沐酒店-MUTABLE早餐。業者提供
礁溪寒沐酒店-MUTABLE早餐。業者提供

北投大地酒店與礁溪寒沐酒店今夏首度合作，推出「雙泉夏日夢」住房專案，自6月11日至8月31日限時販售，入住期間可安排至9月30日止，專案適用於平日，入住兩館僅需15,800元，可享雙人兩晚住宿、早餐、下午茶及多樣設施體驗。

大地酒店表示，專案內容包含入住北投大地酒店，享受獨特白磺泉與書香系「文學茶韻下午茶」，另一晚則下榻礁溪寒沐酒店，體驗「做自己的咖啡師」手沖咖啡DIY活動，還有「MU TABLE」的早餐盛宴與多項休閒設施。專案無需連續入住，可依個人喜好彈性安排行程，自由規劃專屬假期。

大地酒店提供「奇岩客房」平日雙人住宿一晚，房內皆設有私人白磺泉浴池，搭配Bvlgari寶格麗沐浴備品、Dyson吹風機、Nespresso膠囊咖啡與智能音響設備，打造五星質感的休憩氛圍。早餐安排於喜歡西餐廳享用精緻自助餐點，另搭配價值超過1,700元的「文學系—茶韻書香」雙人下午茶組合，讓旅人在書香與茶香中沉澱身心。

入住期間於館內任一餐廳皆享九折優惠，並可使用雪景大眾風呂、露天泳池及SPA水療池、健身房與藏書閣等設施，另贈The Gaia SPA 500元折價券，讓每位旅人從早到晚都享有最極致的放鬆時光。

寒沐酒店為旅人安排乘風居雙人房一晚住宿，含MU TABLE自助式早餐兩客，並貼心提供「做自己的咖啡師」滴濾咖啡甜心組兩組，增添旅程儀式感。MU BAR更推出指定品項買一送一，迎賓小點與Minibar全面免費使用。館內設施全面開放，包括樂未央兒童遊戲區、戶外泳池、綜合溫泉池與健身房，另可至行館享受隱密靜謐的「光之湯」，為旅途注入一場身心平衡的悠然旅程，無論親子共遊或情侶出遊皆宜。

時節進入夏季，暑假正是出遊旺季，無論是安排一場雙人私旅、親子假期，或獨享療癒小旅行，「雙泉夏日夢」專案聯手打造豐富又多元的住宿體驗，滿足對度假的一切想像，從山林靜謐到海天遼闊，邀請旅人在今夏留下獨一無二的美好回憶。

大地酒店飄雪大眾風呂。業者提供
大地酒店飄雪大眾風呂。業者提供
礁溪寒沐酒店-寒沐會館戶外游泳池。業者提供
礁溪寒沐酒店-寒沐會館戶外游泳池。業者提供
礁溪寒沐酒店外觀。業者提供
礁溪寒沐酒店外觀。業者提供

親子 咖啡 下午茶

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