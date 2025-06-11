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以「珍奶代酒」 北市中山商圈圓山花博音樂會周末登場

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市中山商圈「爵士音樂漫遊」活動，6月14日周末傍晚，邀請耶魯大學女子合唱團Whim 'n Rhythm在圓山花博MAJI集食行樂廣場獻唱。記者楊正海／攝影
台北市中山商圈「爵士音樂漫遊」活動，6月14日周末傍晚，邀請耶魯大學女子合唱團Whim 'n Rhythm在圓山花博MAJI集食行樂廣場獻唱。記者楊正海／攝影

北市中山商圈「爵士音樂漫遊」活動，6月14日周末傍晚，邀請耶魯大學女子合唱團Whim 'n Rhythm在圓山花博MAJI集食行樂廣場獻唱，與民眾共唱「月亮代表我的心」；現場結合爵士音樂、異國飲食與文化攤位，聯動歐華酒店與台北市商圈產業聯合會，將花博公園打造成「台版蘭桂坊」夜間觀光新地標。

中山商圈發展協會表示，活動當天會有3.5公升的巨大珍珠奶茶緩緩端上舞台，美國耶魯大學女子阿卡貝拉合唱團與台灣代表舉杯互敬，以「珍奶代酒」開啟這音樂盛會，以歡笑、歌聲讓世界在夜裡看見台北。

這場國際交流盛事由台北市中山商圈發展協會主辦，在圓山花博MAJI集食行樂廣場舉行，是全台唯一邀請耶魯大學國際合唱團體演出的開放型市集。耶魯女子合唱團「Whim 'n Rhythm」擁有遍及四大洲的演出經歷，曾受邀於白宮、海外美國大使館演出，也曾在比爾與希拉蕊·柯林頓面前獻唱。

中山商圈發展協會表示，這次耶魯女子合唱團來台，不僅帶來高水準無伴奏人聲演出，緊接著台灣金曲獎得主「尋人啟事」也會展現歌唱實力，實現音樂無國界的理想。另外，結合市集消費與夜間觀光，16、17兩日預期可帶動數百萬規模的商圈經濟效益。

北市商業處表示，當天現場演出陣容，包括金曲合唱團體、耶魯阿卡貝拉和街頭音樂即興，現場還有限定三大優惠活動，包括「爵士護照」集章換限量好禮、「HAPPY HOUR」每日晚上6點9點指定店家推出限時專屬折扣，以及「品飲卡限定特調」錯過的只能等明年。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

音樂 花博 北市

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