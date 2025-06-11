台北凱撒618住房快閃優惠開搶！限時7天每晚2,618元起

年中最大購物盛事「618年中慶」不再只是電商平台的主場，觀光與旅宿產業也紛紛推出限時優惠，搶攻暑假出遊商機，吸引消費者趁勢提早規劃行程。位於台北車站核心地段的台北凱撒大飯店，今年看準年中出遊需求與節慶熱潮，自6月12日至6月18日限時7天，推出官網限定的「618年中慶快閃住房專案」，以每晚2,618元起的超值價格，搭配五星級飯店服務，打造一趟說走就走的高CP值城市輕旅行。

市場趨勢顯示，近年「城市微旅行」、「即時搶訂」已成為國人旅遊新常態。台北凱撒大飯店本次推出的快閃專案，優惠適用入住期間自6月15日至8月8日。凡持國人身分證件即可享有專案優惠，包含：精緻客房每晚2,618元起，悠遊或綺幻客房每晚3,618元起，精緻四人房每晚4,618元起。周五、特殊節日及展期入住，每晚加價600元；周六及連假期間入住，每晚加價1,000元。專案亦可搭配高鐵聯票優惠使用，但不得與其他優惠併用。

台北凱撒大飯店擁有絕佳交通優勢，位於台北車站正對面，連結台鐵、高鐵、捷運、公車、長途客運五鐵共構，生活機能與交通接駁一應俱全，無論是商務差旅、親子出遊或情侶度假都能輕鬆抵達、無縫接軌。館內設施多元完善，包括：健身中心、SPA館、屋頂花園、王朝中餐廳、CHECKERS自助餐廳、Drink Bar及凱撒美食精品館（花月嵐拉麵、屯京拉麵、太陽蕃茄拉麵、大戶屋、銀座杏子日式豬排、Black As Chocolate、凱撒蛋糕房、Baby Pan、路易莎咖啡），提供豐富選擇與貼心服務，結合美食與休閒，是全方位都會休憩據點。

隨著消費者越來越習慣緊扣促銷檔期進行規劃，台北凱撒大飯店期盼透過618這樣的熱搜節慶，藉由限時搶購模式提升暑假住房動能，創造話題與訂房熱潮。