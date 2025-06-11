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寶格麗經典大logo「BB」腕表 歡慶50周年限量款超氣派

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI BVLGARI 50週年系列38毫米玫瑰金夜藍色鱷魚皮自動腕表，與黃K金珍珠母貝縞瑪瑙項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 50週年系列38毫米玫瑰金夜藍色鱷魚皮自動腕表，與黃K金珍珠母貝縞瑪瑙項鍊。圖／寶格麗提供

義大利珠寶腕表品牌寶格麗（BVLGARI）今年歡慶旗下BVLGARI BVLGARI系列問世50週年，推出四款全新BVLGARI BVLGARI紀念表款，均採用象徵羅馬宏偉與永恆的大理石為表盤，擁有獨一無二的天然紋理，是系列首次採用天然石材表盤的作品。同時推出的還有一系列以當代視角大膽回歸原始設計初衷的珠寶，展現該系列跨越性別與世代的不朽魅力。

BVLGARI BVLGARI系列在1975年問世時，最初是Gianni Bulgari為客戶構思的獨特贈禮。經典的雙LOGO設計，靈感源自古羅馬錢幣，簡潔有力地將品牌名稱鐫刻成為設計的一環；字體則採用源自1934年Via Condotti旗艦店翻新時所採用的羅馬銘文字體。這款融合珠寶、腕表與時尚美學於一身的前衛顛覆設計，在當時的立刻引起巨大迴響。1977年，BVLGARI BVLGARI系列經傳奇設計師Gérald Genta重新詮釋，成為國際巨星與名流人士的最愛，從喬治麥可（George Michael）到比爾蓋茲（Bill Gates），BVLGARI BVLGARI系列成為超越世代的時代風格表徵。

今年BVLGARI BVLGARI歡慶50周年的四款紀念表，可視做兩組對表；兩款黃K金材質的款式刻有特殊的BVLGARI ROMA周年紀念標誌，採用「Verde Alpi」阿爾卑斯綠色大理石，分別為26毫米與38毫米兩種尺寸。另兩款玫瑰金表殼的款式，則搭配藍色大理石表盤，38毫米款以「Blu Incanto」夜藍色大理石製成，26毫米款則採用「Azzurro Infinito」冰藍色大理石面盤。小尺寸表款均鑲嵌鑽石時標，配石英機芯；大尺寸表款則搭載BVL 191 Solotempo自動上鍊機芯，提供42小時動力儲存。

同時上市的BVLGARI BVLGARI珠寶系列新作，則包括玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、以及黃K金搭配黑色縞瑪瑙的兩款手環；全新的黃K金項鍊、成套手環、以及為讓穿搭更豐富趣味的長鍊，則採用玩味十足的可翻轉設計，一面鑲嵌珍珠母貝、另一面則鑲嵌縞瑪瑙，以摩登手法重現系列雙圓雕刻標誌的設計美學。

BVLGARI BVLGARI系列黃K金項鍊，鑲飾珍珠母貝與縞瑪瑙，可隨意翻轉。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列黃K金項鍊，鑲飾珍珠母貝與縞瑪瑙，可隨意翻轉。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 26毫米玫瑰金冰藍色大理石面盤腕表，石英機芯、鑽石時標，淺藍色鱷魚皮帶，搭配玫瑰金針式表扣。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 26毫米玫瑰金冰藍色大理石面盤腕表，石英機芯、鑽石時標，淺藍色鱷魚皮帶，搭配玫瑰金針式表扣。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列黃K金長鍊，鑲飾珍珠母貝與縞瑪瑙，可隨意翻轉。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列黃K金長鍊，鑲飾珍珠母貝與縞瑪瑙，可隨意翻轉。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 50週年限量款26毫米黃K金綠色大理石面盤腕表，石英機芯、鑽石時標，深綠色鱷魚皮表帶，搭配黃金針式表扣，全球限量150只。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 50週年限量款26毫米黃K金綠色大理石面盤腕表，石英機芯、鑽石時標，深綠色鱷魚皮表帶，搭配黃金針式表扣，全球限量150只。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 50週年限量款38毫米黃K金綠色大理石面盤腕表，BVL191 solotempo自製自動上鍊機械機芯，深綠色鱷魚皮表帶，搭配黃金針式表扣，全球限量150只。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 50週年限量款38毫米黃K金綠色大理石面盤腕表，BVL191 solotempo自製自動上鍊機械機芯，深綠色鱷魚皮表帶，搭配黃金針式表扣，全球限量150只。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 50週年限量款38毫米黃K金綠色大理石面盤腕表，玫瑰金珍珠母貝縞瑪瑙項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 50週年限量款38毫米黃K金綠色大理石面盤腕表，玫瑰金珍珠母貝縞瑪瑙項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 50週年限量款38毫米黃K金綠色大理石面盤自動腕表，以及26毫米黃K金綠色大理石面盤腕表，各全球限量150只。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 50週年限量款38毫米黃K金綠色大理石面盤自動腕表，以及26毫米黃K金綠色大理石面盤腕表，各全球限量150只。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 50週年系列38毫米玫瑰金夜藍色鱷魚皮腕表，BVL191 solotempo自製自動上鍊機芯，深藍色鱷魚皮表帶，搭配玫瑰金針式表扣。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI 50週年系列38毫米玫瑰金夜藍色鱷魚皮腕表，BVL191 solotempo自製自動上鍊機芯，深藍色鱷魚皮表帶，搭配玫瑰金針式表扣。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列黃K金長鍊，鑲飾珍珠母貝與縞瑪瑙，可隨意翻轉。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列黃K金長鍊，鑲飾珍珠母貝與縞瑪瑙，可隨意翻轉。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金珍珠母貝手環與黃K金縞瑪瑙手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金珍珠母貝手環與黃K金縞瑪瑙手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列黃K金手環，鑲飾珍珠母貝與縞瑪瑙，可隨意翻轉。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列黃K金手環，鑲飾珍珠母貝與縞瑪瑙，可隨意翻轉。圖／寶格麗提供

設計師 羅馬 珠寶

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