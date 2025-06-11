寶格麗經典大logo「BB」腕表 歡慶50周年限量款超氣派

義大利珠寶腕表品牌寶格麗（BVLGARI）今年歡慶旗下BVLGARI BVLGARI系列問世50週年，推出四款全新BVLGARI BVLGARI紀念表款，均採用象徵羅馬宏偉與永恆的大理石為表盤，擁有獨一無二的天然紋理，是系列首次採用天然石材表盤的作品。同時推出的還有一系列以當代視角大膽回歸原始設計初衷的珠寶，展現該系列跨越性別與世代的不朽魅力。

BVLGARI BVLGARI系列在1975年問世時，最初是Gianni Bulgari為客戶構思的獨特贈禮。經典的雙LOGO設計，靈感源自古羅馬錢幣，簡潔有力地將品牌名稱鐫刻成為設計的一環；字體則採用源自1934年Via Condotti旗艦店翻新時所採用的羅馬銘文字體。這款融合珠寶、腕表與時尚美學於一身的前衛顛覆設計，在當時的立刻引起巨大迴響。1977年，BVLGARI BVLGARI系列經傳奇設計師Gérald Genta重新詮釋，成為國際巨星與名流人士的最愛，從喬治麥可（George Michael）到比爾蓋茲（Bill Gates），BVLGARI BVLGARI系列成為超越世代的時代風格表徵。

今年BVLGARI BVLGARI歡慶50周年的四款紀念表，可視做兩組對表；兩款黃K金材質的款式刻有特殊的BVLGARI ROMA周年紀念標誌，採用「Verde Alpi」阿爾卑斯綠色大理石，分別為26毫米與38毫米兩種尺寸。另兩款玫瑰金表殼的款式，則搭配藍色大理石表盤，38毫米款以「Blu Incanto」夜藍色大理石製成，26毫米款則採用「Azzurro Infinito」冰藍色大理石面盤。小尺寸表款均鑲嵌鑽石時標，配石英機芯；大尺寸表款則搭載BVL 191 Solotempo自動上鍊機芯，提供42小時動力儲存。