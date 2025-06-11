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Uber Eats「好市多代買外送」服務將上線？非會員也能買

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
在美國約有17州地區的Costco與Uber Eats有合作外送生活雜貨，官方表示今年下半年將拓展此服務至英國，以及台灣、日本、韓國等亞洲市場。記者黃筱晴／攝影
在美國約有17州地區的Costco與Uber Eats有合作外送生活雜貨，官方表示今年下半年將拓展此服務至英國，以及台灣、日本、韓國等亞洲市場。記者黃筱晴／攝影

近日有讀者發現好市多官網竟悄悄推出「Uber Delivery」分類頁面，顯示多達上千項商品已可選購，涵蓋零食、奶粉、家用品等生活必需品，並提供「速配限區隔日達」服務與限時優惠，雖然頁面曇花一現，目前已消失，但仍瞬間引發社群熱烈討論。據知情人士透露，台灣好市多即將與Uber Eats展開合作，最快趕在下週618檔期正式啟動「代買外送」服務。

目前在Uber Eats平台上，消費者已經可以買到全聯、大潤發、家樂福等超市量販店的商品，透過外送直接選購生鮮雜貨已經是許多民眾的日常。好市多商品大多份量大、會員購買客單價高，未來若開放Uber Eats外送服務，除了有機會為平台帶來可觀業績，也能拓展非會員嚐鮮購物的新領域。

其實美國好市多於剛公布的Q3財報中即指出，目前美國約有17州地區的Costco與Uber Eats合作外送生活雜貨，今年下半年將會把與Uber Eats的合作擴大到英國，以及台灣、日本、韓國等亞洲市場。

好市多表示，與Uber Eats的合作一切均遵循美國總部指示辦理，若有最新進展，將主動對外說明。Uber則回應，「仍在討論中。」據了解，美國市場在Uber Eats訂購好市多商品時，會員跟非會員會有不同的收費標準，至於如何認證會員資格及實際上線日期仍有待官方公布。

台灣好市多將於6月12日至6月18日推出線上購物618年中慶活動。圖／台灣好市多提供
台灣好市多將於6月12日至6月18日推出線上購物618年中慶活動。圖／台灣好市多提供

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