Uber Eats「好市多代買外送」服務將上線？非會員也能買

近日有讀者發現好市多官網竟悄悄推出「Uber Delivery」分類頁面，顯示多達上千項商品已可選購，涵蓋零食、奶粉、家用品等生活必需品，並提供「速配限區隔日達」服務與限時優惠，雖然頁面曇花一現，目前已消失，但仍瞬間引發社群熱烈討論。據知情人士透露，台灣好市多即將與Uber Eats展開合作，最快趕在下週618檔期正式啟動「代買外送」服務。

目前在Uber Eats平台上，消費者已經可以買到全聯、大潤發、家樂福等超市量販店的商品，透過外送直接選購生鮮雜貨已經是許多民眾的日常。好市多商品大多份量大、會員購買客單價高，未來若開放Uber Eats外送服務，除了有機會為平台帶來可觀業績，也能拓展非會員嚐鮮購物的新領域。

其實美國好市多於剛公布的Q3財報中即指出，目前美國約有17州地區的Costco與Uber Eats合作外送生活雜貨，今年下半年將會把與Uber Eats的合作擴大到英國，以及台灣、日本、韓國等亞洲市場。