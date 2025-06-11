韓寧、林依晨公布新身份！喜成PIAGET品牌摯友再+2
社群的力量無遠弗屆，一個人走得快、但一群人走得遠。伯爵在1960、1970年代一度掀起一波PIAGET Society社群風潮，人們在PIAGET Society中相遇，分享生活、見識與風格。今日PIAGET則宣布，邀請亞洲影后林依晨與新銳演員韓寧，以「品牌摯友」身份加入PIAGET Society大家庭，為優雅、輕奢風範，再掀新頁。
曾以《惡作劇2吻》於第43屆金鐘獎獲戲劇節目女主角獎，亦是第一位以偶像劇獲獎的女演員的林依晨，頂著一頭短髮與韓寧兩人在最新PIAGET宣傳形象中換上Sixtie系列的2025新表與Possession系列珠寶，展現了明亮知性。談到全身造型與Sixties系列時，林依晨不禁讚嘆「啊～真是賞心悅目又充滿療癒的存在！」韓寧則表示喜歡Sixtie腕表「以簡約設計，展現恰到好處的優雅。」
新銳演員韓寧則先在2020年影集《返校》中出演，並在2021獲選為為台北電影節的「非常新人」，北一女畢業、國立陽明大學牙醫學系的她更堪稱「學霸」，明亮有神的雙眼、帶點神秘氣息，或正是為PIAGET慧眼邀約的原因。
兩人身上的Sixtie系列手表是今年四月甫在日內瓦發表的年度新品，其中林依晨配戴的是全玫瑰金表圈鑲鑽款並搭配2025新品的Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋手鐲與鑽戒，韓寧則以Sixtie系列25毫米精鋼鑽表搭配Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋鑽石手鐲與鑽戒。Possession系列強調可轉動的設計，象徵隨時隨地翻轉、變化的無限可能，Sixtie系列則是PIAGET從1969年代的骨董珍藏再設計「二創」，上寬下窄的風格具高辨識度，尤其鏈帶是由8種不同切角、寬窄各異的鏈節組成，搭配上精準的57P石英機芯，整體圓潤中卻又帶著個性感，也像是兩位優秀演員林依晨與韓寧，也優雅、也勇敢，動靜自如。
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