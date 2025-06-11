韓寧、林依晨公布新身份！喜成PIAGET品牌摯友再+2

社群的力量無遠弗屆，一個人走得快、但一群人走得遠。伯爵在1960、1970年代一度掀起一波PIAGET Society社群風潮，人們在PIAGET Society中相遇，分享生活、見識與風格。今日PIAGET則宣布，邀請亞洲影后林依晨與新銳演員韓寧，以「品牌摯友」身份加入PIAGET Society大家庭，為優雅、輕奢風範，再掀新頁。

曾以《惡作劇2吻》於第43屆金鐘獎獲戲劇節目女主角獎，亦是第一位以偶像劇獲獎的女演員的林依晨，頂著一頭短髮與韓寧兩人在最新PIAGET宣傳形象中換上Sixtie系列的2025新表與Possession系列珠寶，展現了明亮知性。談到全身造型與Sixties系列時，林依晨不禁讚嘆「啊～真是賞心悅目又充滿療癒的存在！」韓寧則表示喜歡Sixtie腕表「以簡約設計，展現恰到好處的優雅。」

新銳演員韓寧則先在2020年影集《返校》中出演，並在2021獲選為為台北電影節的「非常新人」，北一女畢業、國立陽明大學牙醫學系的她更堪稱「學霸」，明亮有神的雙眼、帶點神秘氣息，或正是為PIAGET慧眼邀約的原因。