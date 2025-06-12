哆啦A夢本周降臨市府廣場！限量主題紙手帕快閃贈送

「好朋友隨傳隨到！」召喚哆啦A夢的好友們!《100%哆啦A夢&FRIENDS》巡迴特展即將於本月份在台北華山登場，為傳達這次展覽龐大規模，本周末大動作於台北市政府前廣場舉辦封街快閃活動，讓民眾先睹為快。

本次於華山《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站》將展出135組等身公仔，是近年最大規模，主辦單位聯合數位文創特別與台北市政府合作，於本週六、日在台北市政府前廣場舉行為期兩天的封街快閃活動，其中最大亮點就是12公尺高的哆啦A夢巨型充氣偶，以及58隻不同造型、風格各異的哆啦A夢分身跟大家見面，讓民眾搶先感受展覽的魅力。

為了響應這次的市府快閃活動，來自德國的頂級家用紙品品牌Tempo也將帶來和哆啦A夢限量聯名的紙手帕，會在兩天的市府快閃活動現場限量免費發送，包含「哆啦A夢」及「哆啦美」一共兩款可愛包裝，號召台灣粉絲把握機會前往領取。Tempo是來自德國的高品質家用紙品品牌，1929年Tempo紙手帕的誕生，取代了需要花時間熨燙的傳統棉質紙手帕，以便利、衛生的優勢在歐洲掀起旋風，自2022年進入台灣市場以來，其柔軟卻兼具強韌的紙品特質成為台灣家庭愛用品牌。其中紙手帕經典的四層加厚設計與濕水依然柔韌的特色，在使用時不易留紙屑，迷你好攜帶的包裝，讓您隨時輕鬆保持衛生和優雅，更被網友比喻為「衛生紙界的LV」。本周配合哆啦A夢市府快閃活動，現場將贈送哆啦A夢聯名的限量款Tempo無香四層迷你紙手帕，超迷你包裝設計方便隨身攜帶，是通勤上班族和戶外活動愛好者不可或缺的實用好物。紙手帕不僅在包裝上印有超吸睛的哆啦A夢和哆啦美，連紙巾上也有哆啦A夢主題印花，非常可愛又療癒！限量四層紙手帕將於6月14日及15日下午1點開始發送，數量有限，送完為止。

由聯合數位文創主辦《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站》將在6月28日起在華山園區 東2館四連棟舉行，市府快閃活動則在6月14日及6月15日在市政府前廣場舉辦，歡迎有興趣民眾把握時間前往。