金豬食堂直衝前三！十大新來台人氣名店大洗牌？

2025新來台名店人氣大洗牌

近年來，有許多海外的美食名店紛紛進軍台灣市場，光是去年開幕的餐廳品牌就有多家引爆話題，像是主打越式風情的「越共咖啡」、知名平價串燒「鳥貴族」、韓國知名連鎖「BHC炸雞」等，不只吸引網友排隊嘗鮮，更在社群平台上掀起一股打卡熱潮；而今年登場的新品牌同樣來勢洶洶，從韓國名廚白種元打造的「香港飯店0410」，到讓人甘願久候的排隊王者「金豬食堂」，這些話題名店無不使出渾身解數搶攻台灣饕客的味蕾。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，曾於去年調查出10大聲量最高的新來台餐廳，隨著今年有更多話題品牌加入戰局，這份排行榜也再度啟動更新。除了「橋村炸雞」、「鳥貴族」依然穩坐前三名外，還有哪些名店意外掉出排行榜外，又或是成為大勢黑馬急起直追呢？快一起來揭曉吧！

No.10 筑前屋

日本知名連鎖居酒屋「筑前屋」發跡於日本東京江戶川區，其在全日本已坐擁40家分店，去年11月首度進軍台灣，地點就選在熱鬧非凡的信義商圈開設旗艦店。「筑前屋」以各式美味的豬肉料理聞名，亦供應各種串燒、涼拌、炸物等下酒菜料理，成為許多上班族的聚餐首選。為了完整呈現道地的日式居酒屋氛圍，店家在空間設計上還融入江戶時代的節慶元素，打造出具有濃厚日本風情的用餐環境，帶給消費者宛如置身日本的感受。雖說該店的話題度不如其他強勢品牌來得熱烈，但仍憑藉穩定的品質與實惠的價格，成功累積一批死忠顧客，讓它擠進本次榜單第十名的位置，成為實力不容小覷的存在。

No.9 MERCER BRUNCH

翻攝IG／mercer_brunch_taiwan

被譽為「東京最強法國吐司」的 MERCER BRUNCH於去年11月來台， 首家海外分店落腳在台北民生社區。店家主打輕奢、精緻的餐飲體驗，搭配簡約時尚的裝潢風格，讓人隨手拍都是媲美雜誌封面的時尚大片，也因此在社群平台上迅速累積高人氣與討論熱度。門市營業時間從早上8點至晚間10點，白天以豐富多元的早午餐選擇為主打，包含人氣法式吐司及創意料理；夜晚則搖身一變為法式浪漫氛圍的餐酒空間，提供精緻的歐式晚餐。從日到夜的營運模式靈活切換，成功吸引不同客群的喜愛。儘管價格略高，但精緻的餐點與用餐氛圍讓不少饕客甘願回訪，也讓MERCER BRUNCH在眾多競爭者中脫穎而出，名列第九。網友們推薦「主角的法式吐司真的口感很綿密，非常好吃，算是不虛此行了」、「不用飛到東京就能吃到Mercer好滿足」、「餐點有賣相很好拍，但整體吃起來沒有特別驚艷」。

No.8 沙縣小吃

來自中國福建的「沙縣小吃」，向來以平價、快速又美味的特色深植人心；這個深具庶民文化的海外小吃，在今年五月正式進駐台灣，其選在桃園蘆竹設立首家旗艦店，並與台北、新北、台中等地共計 8家會員門市同步開幕，不僅為台灣的餐飲市場注入一股新活力，同時也翻開了兩岸飲食文化的全新扉頁。店家融合養生理念，創新推出多款結合沙縣與台灣風味的經典小吃，如黃金蟲草牛肉麵、麻油雞腿湯、北菇滑雞粥等，還有柳葉蒸餃、扁肉、拌麵也是不少饕客的心頭好。除了主食外，也有供應各式小菜、滷味和炸物，最低只要45元就能開吃，可說是少數走銅板價路線的新來台名店。

No.7 越共咖啡

翻攝IG／congcaphe.tw

有「越南星巴克」美譽的連鎖咖啡品牌「Cộng Càphê」，自去年8月登陸台灣以來，人氣始終居高不下。店內延續品牌一貫的復古越式設計，以墨綠色軍裝元素結合木質調裝潢打造出濃厚的在地風情，讓顧客彷彿穿梭時空一秒置身在越戰年代的街頭。事實上，在門市尚未開幕前，該品牌早就在網路上就掀起一波話題。除了在越南本地擁有超過60家分店外，越共咖啡也成功進軍馬來西亞、韓國與加拿大等地區，這次選擇台灣作為第四個海外據點，也引發咖啡控的期待與好奇。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2024年7月22日，也就是在越共咖啡試營運期間，不少網友紛紛朝聖嘗鮮，使得當日網路聲量一口氣衝高至四百多筆。此外，品牌也看準這波人氣熱潮，繼首家門市插旗台北車站商圈後，第二間分店也於今年五月正式進駐光復南路，為台灣的咖啡市場再添一大亮點。

No.6 漢堡排 嘉

翻攝IG／hamburg_yoshi.tw1

從北海道起家的漢堡排名店「漢堡排 嘉」，於去年陸續在中和環球購物中心和台北大巨蛋開設兩間門市。時隔一年，品牌再度擴展版圖，宣布將於6月下旬進駐南港CITYLINK，正式迎來台灣第3號店。這家源自日本的人氣餐廳，主打100%純牛肉製成的漢堡排，並採用高達300度的炭火直烤技術緊緊鎖住肉汁。外層焦香、內層鮮嫩多汁，再佐以一顆生食級雞蛋，完美堆疊出層次豐富的口感，黃金CP組合堪稱最強白飯小偷，好滋味讓人一吃就上癮。

在去年調查的十大新來台名店中，「漢堡排 嘉」僅以1,777筆聲量位列第九名，今年隨著三號店的開幕消息釋出，再度引爆話題，名次也一舉躍進至第六名，而不少網友也將它拿來與「挽肉と米」相比較，「想知道嘉跟挽肉哪個比較推」、「綜合排隊、漢堡排的美味度、出來身上的味道，我會更推漢堡排嘉」、「嘉吃完沒有挽肉的膩感，還有牛舌排真的讚」、「嘉我直接無痛吃完，覺得很滿足，沾醬沒有挽肉豐富，但簡單就好吃」。

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No.5 OUVERT SEOUL

翻攝官網／OUVERT SEOUL TAIPEI

超人氣咖啡品牌「OUVERT SEOUL」在韓國坐擁七間分店，此次跨海來台展店是首度之作，門市設立於堪稱美食一級戰區的國父紀念館附近。店內裝潢融入品牌獨有的薄荷綠色調，搭配戶外綠蔭成林的街景，營造出舒適愜意、充滿韓系質感的生活氛圍。去年七月一開幕便吸引大批網友搶先朝聖打卡，迅速在社群平台掀起討論熱潮，成為近期人氣最夯的咖啡廳地標。除了簡約質感的韓系風格超好拍之外，門市推出的限量版巨無霸可頌更是一大賣點，直徑高達38公分的巨大外型令人驚豔，一上桌就是全場目光的焦點，堪稱視覺與味覺的雙重饗宴。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2024年7月18日，門市在開幕之初，吸引多名美食部落客於IG上開箱分享，創下當日聲量近三百筆，網友留言回應「我比較好奇38公分要吃多久」、「這家我在韓國時就超想去的」、「好巨，要幾個人才吃得完？」

No.4 POPEYES

翻攝／popeyes_tw

北車商圈美食競爭可說是越發激烈了！繼網路聲量排名第七的「越共咖啡」後，美國人氣炸雞連鎖品牌「POPEYES」也落腳於台北車站了。其擁有超過50年的品牌歷史，以獨特的路易斯安那肯瓊風味風靡全球，並在加拿大、法國、新加坡、韓國及中國等地開設超過4,600間分店，版圖橫跨近40個國家。「POPEYES」除了供應各式炸物和漢堡外，還有提供通心粉、沙拉和甜點，人氣餐點首推爽脆炸雞和布里歐雞腿漢堡，是不少饕客心目中的炸物新寵，更被譽為「肯德基爺爺的最強勁敵」。

台灣首店自去年五月於北車盛大開幕後，時隔不到半年，又於台北大巨蛋、台北101、公館商圈等地迅速展店，不只將這股來自美國南方的靈魂美味推向聲量高峰，也在社群上掀起一波波的打卡熱潮。網友「炸雞漢堡比肯德基好吃太多但價格也是比較貴」、「能夠在臺灣有機會可以吃到POPEYES 炸雞覺得蠻驚喜」、「 北車那間之前經過3次都被人潮勸退」。

No.3 金豬食堂 Gold Pig

翻攝IG／gold_pig1982

被列為首爾三大燒肉名店之一的金豬食堂，已連續7年獲得米其林必比登推薦的殊榮。不只吸引吸引GD、BTS、朴寶劍、IU、aespa等眾多韓流巨星親臨朝聖，連傳奇球星貝克漢也曾現身用餐，火紅程度不難想見，因此當全球海外首店落腳於台北中山的消息一出，立刻引發網友的高度關注。店內設計完整還原首爾本店風格，從裝潢、用餐氛圍到燒烤設備都力求原汁原味重現，甚至連韓式配料、沾醬也由韓國空運直送；加上白色時尚的質感店觀，搭配綠意植栽點綴，彷彿將整個首爾街景一秒搬運至台北，隨手拍都像置身在韓劇場景中。而值得一提的是，在台灣首店尚未正式營運前，Super Junior成員利特、銀赫已搶先包場用餐，讓該店話題熱度再度飆升，網友表示「這間還原度真的是極高！好用心、都好到位」、「很想吃但完全訂不到位怎麼辦」、「韓國真的很好吃，就不知道來台灣是否一樣好吃」。

No.2 橋村炸雞

翻攝IG／kyochon_taiwan

被譽為到韓國旅遊必吃的「橋村炸雞」，自2023年8月進駐台灣以來，便成為各大社群平台的流量新寵兒，首家門市選在人流密集的板橋車站B1美食街，其後陸續插旗台北、新北、桃園、台中與台南等，在全台各地掀起一股韓式炸雞風潮。為呈現正宗的韓式炸雞風味，其皆採用韓國直送的獨家醃製醬汁，完美還原韓式國民美食，滿足炸雞控不用飛韓國也能一嚐道地滋味的心願。在去年調查的十大新來台名店中， 橋村炸雞以15,192筆聲量勇奪冠軍，而今年雖僅獲得4,977筆聲量，名次退至第二，熱度略有下滑，但整體表現依然亮眼，穩坐消費者心中高人氣韓式品牌的地位。「韓式炸雞值得衝一波」、「橋村我期待很久了！現在桃園也有超讚」、「橋村是我心目中的炸雞天花板」。

No.1 鳥貴族

翻攝FB／Torikizoku Taiwan-台灣鳥貴族

來自大阪的居酒屋連鎖品牌「鳥貴族」，以全品項均一價370日圓為賣點，主打平價卻不失品質的美味串燒，不僅在日本擁有極高的人氣，也早已成為許多台灣旅客赴日指定必吃的經典美食。去年9月，鳥貴族驚喜空降台北中山站，瞬間在網路上掀起討論熱潮，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高峰分為兩個時段，首波熱度出現在2024年7月30日，當天媒體廣泛報導鳥貴族確定來台的消息，引發不少網友熱情迴響，創下當日聲量562筆；而最高峰的時間點則是落在同年的9月15日，也就是鳥貴族試營運首日，光是一天的聲量就衝破千筆，累積至今年聲量已達8,017筆，展現出該品牌在台的超高話題度與人氣。

除了新光三越台北南西店外，鳥貴族陸續於大巨蛋站和信義商圈開設分店，展店速度相當驚人。不過，隨著討論度越高，負面聲浪也隨之增加。不少網友針對該品牌的價格提出質疑，「飲料一杯台幣100，有夠盤」、「台灣人看到日本東西就會自動變盤」、「最划算是肉了吧，其他都很盤」；但也有不少人跳出來力挺，認為以居酒屋市場來看，鳥貴族其實價格相當合理，「根本就不貴 台灣一堆居酒屋一串100，150的」、「鳥貴族的串燒類在台灣真的算很便宜欸」、「如果鳥貴族繼續展店應該會有很多盤子居酒屋倒閉」。兩派人馬在網路上掀起論戰，也讓品牌話題聲量再次登上高峰。

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