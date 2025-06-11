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直飛石垣島只要1.5小時 台灣虎航單程1599元 今天上午10時開搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航推出直飛沖繩「石垣島機場ISG」，單程單程未稅價1599元起，小資價也能登島度假。聯合報系資料照
台灣虎航推出直飛沖繩「石垣島機場ISG」，單程單程未稅價1599元起，小資價也能登島度假。聯合報系資料照

台灣虎航推出直飛沖繩「石垣島機場ISG」，推出促銷活動，單程未稅價1599元起，今天至明天的上午10時至晚上11時59分開賣，旅遊期間為7月17日至10月25日。台灣虎航表示，想去石垣島，不用大費周章，還可從石垣出發玩遍竹富島、西表島、小濱島。

近來石垣島觀光的討論熱烈，台灣虎航推出台北-石垣島航班，台灣虎航說，僅需約1.5小時，快速銜接石垣島港口，展開南國跳島大冒險。

根據台灣虎航釋出的航班資訊，去程「IT736」航班為每周四日中午12時起飛、下午2時抵達，回程的「IT737」航班為每周四日下午2時50分起飛、下午3時抵達。

台灣虎航表示，石垣機場接駁車直達港口，石垣島機場有機場接駁巴士OTS，會載旅客至港口碼頭的站牌下車，方便前往市區。接駁巴士約每15至20分鐘一班。要前往石垣島周邊的離島如西表島、竹富島，需至石垣港離島碼頭搭乘渡輪，建議提早購買船票。

台灣虎航說，石垣島巴士班次不多，最好先上網查看班次表。其中4號和10號為主要的巴士路線，可從機場直達市區、渡輪站。建議購買「巴士一日券」，24小時內自由搭乘。租車是石垣島最方便的交通方式，旺季容易一車難求，記得提前上網預約，價位也較優惠，並準備日文譯本駕照。機場外與港口都有多家租車公司可選擇。計程車主要停靠在機場、離島碼頭、石垣市區和大型飯店，適合短途或不想等巴士的旅客。

石垣島 機場 台灣虎航

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