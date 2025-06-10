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限時95折、日料吃到飽！欣葉「NAGOMI」二號店開放訂位

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
NAGOMI規劃有「女將」，更添服務細節感（示意圖，畫面為中山店）。圖/欣葉提供
NAGOMI規劃有「女將」，更添服務細節感（示意圖，畫面為中山店）。圖/欣葉提供

欣葉集團旗下的精緻日式Buffet「NAGOMI和食饗宴」，即將在本月於新光三越A8館開設全台第二間分店，並自即日起開放訂位。為慶祝新店登場，還可享「單筆消費95折」優惠。

主打日式和食料理的「NAGOMI」，自2022年於台北中山商圈開幕，店內標榜無限供應單點級的日式料理，包括有壽司、燒物、揚物、強肴等12種料理類別，同時店內並導入「女將」文化服務，增添整體細緻感。自開幕以來，就成為台北人氣的Buffet品牌。

即將開幕的二號店，位於新光三越台北信義新天地A8館7樓，店內延續日式風格，著重於重現京都的靜謐，規劃有243席座位，以及可容納6～12人的7間包廂。空間取意平安京貴族宅邸「寢殿造」，並將攜手京都百年老舖，將天皇御用麩、匠人味噌等珍味帶上餐檯。

隨著開幕將至，NAGOMI二號店已經開放預約，包括6月19日晚餐，以及6月20日至7月31日全時段。平日午餐為1380元、晚餐1580元；週末例假日與特殊節日，午餐、晚餐均為1,780元，皆無開放下午茶時段。慶祝新店開幕，6月19日至6月30日到店用餐，可享單筆消費95折優惠。

NAGOMI餐檯採較小器皿，確保食材維持新鮮（示意圖，畫面為中山店）。記者陳睿中／攝影
NAGOMI餐檯採較小器皿，確保食材維持新鮮（示意圖，畫面為中山店）。記者陳睿中／攝影
NAGOMI共提供近百款和風餐點，均採無限供應（示意圖，畫面為中山店）。記者陳睿中／攝影
NAGOMI共提供近百款和風餐點，均採無限供應（示意圖，畫面為中山店）。記者陳睿中／攝影

料理 京都 下午茶

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