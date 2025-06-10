限時95折、日料吃到飽！欣葉「NAGOMI」二號店開放訂位

欣葉集團旗下的精緻日式Buffet「NAGOMI和食饗宴」，即將在本月於新光三越A8館開設全台第二間分店，並自即日起開放訂位。為慶祝新店登場，還可享「單筆消費95折」優惠。

主打日式和食料理的「NAGOMI」，自2022年於台北中山商圈開幕，店內標榜無限供應單點級的日式料理，包括有壽司、燒物、揚物、強肴等12種料理類別，同時店內並導入「女將」文化服務，增添整體細緻感。自開幕以來，就成為台北人氣的Buffet品牌。

即將開幕的二號店，位於新光三越台北信義新天地A8館7樓，店內延續日式風格，著重於重現京都的靜謐，規劃有243席座位，以及可容納6～12人的7間包廂。空間取意平安京貴族宅邸「寢殿造」，並將攜手京都百年老舖，將天皇御用麩、匠人味噌等珍味帶上餐檯。