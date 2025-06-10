2人85折、3人8折！王品原燒「40款自助吧餐點」吃到飽

王品旗下「原燒日式燒肉」北部首間概念店，自即日起正式進駐西門町。全新店型提供有超過40款食材的自助吧，讓消費者自由享用，並打造全新「特上帶骨厚燒牛小排套餐」，為民眾提供全新的用餐感受。慶祝開幕，還可享2人85折、3人8折的限時優惠。

「原燒日式燒肉 台北西門概念店」採用全新的視覺元素與設計，打造「輕鬆享受好肉」的氛圍。同時不同於一般店型，提供超過40種品項的自助吧，吃得到鮮蔬沙拉吧、現作吧和熟食吧，包括有「焦糖牛肉吐司」、「巧達海鮮濃湯」、「DIY蔬菜燒」等豐富餐點，通通採無限量供應。本季並限時限量推出「黑糖珍珠蛋塔」，每日中午12:30開始，限時1小時供消費者品嚐。

餐點部份，全新的「特上帶骨厚燒牛小排套餐」，選用Choice等級的美國雙饗帶骨牛小排，取自牛隻第6至第8根肋骨，經炙燒處理後，帶骨部位能鎖住豐盈肉汁，骨邊並有微焦香氣，並可透過果香炙燒、紅酒燉筋、椒香薄燒（3人套餐限定）等3種手法處理。另外還有「原燒人氣火山套餐」，以及升級的「極上日本A5和牛套餐」等多種選擇。