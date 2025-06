龐德女郎、奧斯卡影后代言珠寶 最新美照彰顯個性魅力

路易威登(Louis Vuitton)日前於西班牙發表品牌最新頂級珠寶系列,透過110件獨一無二的作品,橫跨十二個主題,展現了兩個截然不同的宇宙:「匠藝世界The World of Mastery」和「創意世界 The World of Creativity」。如今更進一步推出由品牌大使安娜德阿瑪斯(Ana de Armas)演繹的全新形象廣告,在Sølve Sundsbø的鏡頭下,捕捉了該系列對於精準性、創意性和細緻工藝的大膽讚揚。

而去年開始代言義大利級珠寶品牌戴美安妮(DAMIANI)的奧斯卡影后潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain),則於最新形象視覺中再度演繹品牌三大系列,包括象徵「愛」的Margherita瑪格麗特系列、讚頌「女性力量」的Mimosa含羞草系列,以及傳遞「生活能量」的Belle Époque美好年代系列,透過多樣風格的造型與情境,呈現DAMIANI對當代女性精神的深刻致敬與詮釋。 DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列 18K白金高級珠寶鑽石耳環,163萬元。圖/DAMIANI提供 路易威登品牌大使安娜德阿瑪斯 Ana de Armas演繹2025年度頂級珠寶系列Virtuosity。圖/路易威登提供 DAMIANI全球品牌大使潔西卡雀絲坦展演Mimosa含羞草系列。圖/DAMIANI提供 DAMIANI Margherita瑪格麗特系列18K白金三朵花型鑽石耳環,26萬2,300元。圖/DAMIANI提供 路易威登品牌大使安娜德阿瑪斯 Ana de Armas演繹2025年度頂級珠寶系列Virtuosity。圖/路易威登提供 路易威登品牌大使安娜德阿瑪斯 Ana de Armas演繹2025年度頂級珠寶系列Virtuosity。圖/路易威登提供 DAMIANI Belle Époque美好年代系列18K白金多鑽十字架項鍊,43萬2,000元。圖/DAMIANI提供 DAMIANI全球品牌大使潔西卡雀絲坦演繹Margherita瑪格麗特系列。圖/DAMIANI提供 DAMIANI全球品牌大使潔西卡雀絲坦詮釋Belle Époque美好年代系列。圖/DAMIANI提供