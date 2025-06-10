更像Mac一點點！iPadOS 26視窗切換、檔案管理、會議錄製功能靈活度再升級

想要讓手邊的iPad發揮更強大的生產力，絕不能錯過這次歷來最大規模的iPadOS 26更新，帶來全新設計、功能強大的視窗操作系統、由Apple Intelligence驅動的新功能，並全面升級檔案、音訊與視訊處理能力，為這個擁有最多元規格的產品線帶來更高度的使用靈活性。

優雅新設計與直覺視窗系統

iPadOS 26同樣換上了全新優雅風格的Liquid Glass設計，為控制項、導覽操作與小工具帶來層次分明的視覺效果。圖示則採用深淺雙色與透明材質，賦予主畫面全新風貌。另外最明顯的改變則是全新視窗系統，可自由調整app視窗大小、位置與排列，並支援快速切換及幕前調度群組管理。

換上熟悉的視窗操作方式，保留了iPad觸控操作的優勢，讓縮放、並排顯示變得更加流暢自然，讓多工效率顯著提升。新推出的選單列功能，讓使用者可從螢幕頂端快速滑出app內建指令，並快速搜尋特定功能。開發者亦能自訂選單列以強化使用體驗。

Apple Intelligence深度整合

Apple Intelligence也與iPadOS 26全面整合，即時翻譯功能可用於通話、FaceTime和訊息，在FaceTime通話時，對話的翻譯會與說話者的聲音同步播放，文字內容也會同步顯示，尤其能發揮大螢幕優勢。用戶也能透過Genmoji建立個人化表情符號，或利用「影像樂園」與ChatGPT結合，打造獨特風格的圖像。另外，「捷徑」功能在Apple Intelligence的幫助下，可以更聰明地執行摘要、圖片創作、筆記比對等任務，擴大自動化應用範圍。

強化「檔案」管理與PDF編輯功能

「檔案」app提供新的「列表」顯示方式，可調整欄位與收合資料夾，讓使用者能更直覺進行檔案管理，檔案夾還可自訂顏色、表情符號、自訂預設 app 以及可加入 Dock 的檔案夾捷徑。「預覽」app首次登上iPad，支援PDF瀏覽、Apple Pencil標記、自動填表等功能，更容易使用Apple Pencil進行標記、溝通。

音訊與影片創作全面進化

iPadOS 26支援「背景作業」，長時間運算任務，像是輸出剪輯好的影音內容等，將透過即時動態顯示狀態，用戶可掌握進度同時繼續做其他任務。音訊功能也更彈性，可針對不同app或網站指定麥克風來源、語音隔離與高品質錄音。搭配搭配AirPods 4、AirPods 4主動式降噪款和AirPods Pro 2還可錄製錄音室等級音效。經常視訊會議的使用者，之後也可以使用Local Capture功能於視訊會議app中錄製音訊與影片，並能自動去除回音，專注錄製主講者聲音，方便事後分享或剪輯。

電話、日誌app也登上iPadOS 26

原本只能在iPhone上使用的「日誌」app更新後也能在iPad上使用，另外，「電話」app也首次登上iPad，支援Hold Assist與來電過濾功能；「訊息」app增加個人化背景、即時輸入顯示、投票功能與更清晰的詳情頁設計。全新Apple Games App在很適合玩遊戲的iPad上也用得到。