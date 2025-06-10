「超人」掛保證？浪琴Zulu Time飛行表100周年懷舊華麗

2025年對浪琴而言是一個重要年份，2022年問世的Zulu Time兩地時間腕表迎向了100周年，品牌並推出Zulu Time 100周年套組，除有全新品牌代言人、美國男星Henry Cavill拍攝形象視覺，展現新一代商務菁英的俐落風采，更為

美國男星Henry Cavill曾因演出《超人》而聲名大噪，過去也曾演出諜報片《紳士密令》（2015）（U.N.C.L.E），展現出瀟灑風趣一面，並在今年甫成為浪琴全球代言人。在本次形象視覺中，Henry Cavill則配戴上了最新款的Zulu Time 1925先行者世界時區100周年紀念表，表款同時紀念了最早1925年的一只Zulu Time腕表、以及英國皇家格林威治（Royal Observatory Greenwich）的300年。

表款使用了18K玫瑰金的表圈、時標語雕刻數字，同時本次18K玫瑰金不若過往收藏家主流的橘紅色，而是以75％的金、20%的銅，以及5%的銀，因此帶有懷舊的紅銅色，並搭配消光黑色面盤，以呈現鮮明的閱讀對比性，以及近年時興的Quiet Luxury風潮。值得一提的是：這也是Zulu Time系列在2022年問世以來的首個透背設計，39毫米的表款將隨附金屬鍊帶、NATO尼龍表帶各一條，可以表盒內的工具自行拆裝更換，訂價13萬6,1000元。