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「超人」掛保證？浪琴Zulu Time飛行表100周年懷舊華麗

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Henry Cavill曾因演出《超人》而聲名大噪，在本次形象視覺中則配戴上Zulu Time 1925先行者世界時區100周年紀念表，展現商務菁英的翩翩風度。圖／浪琴表提供
Henry Cavill曾因演出《超人》而聲名大噪，在本次形象視覺中則配戴上Zulu Time 1925先行者世界時區100周年紀念表，展現商務菁英的翩翩風度。圖／浪琴表提供

2025年對浪琴而言是一個重要年份，2022年問世的Zulu Time兩地時間腕表迎向了100周年，品牌並推出Zulu Time 100周年套組，除有全新品牌代言人、美國男星Henry Cavill拍攝形象視覺，展現新一代商務菁英的俐落風采，更為

美國男星Henry Cavill曾因演出《超人》而聲名大噪，過去也曾演出諜報片《紳士密令》（2015）（U.N.C.L.E），展現出瀟灑風趣一面，並在今年甫成為浪琴全球代言人。在本次形象視覺中，Henry Cavill則配戴上了最新款的Zulu Time 1925先行者世界時區100周年紀念表，表款同時紀念了最早1925年的一只Zulu Time腕表、以及英國皇家格林威治（Royal Observatory Greenwich）的300年。

表款使用了18K玫瑰金的表圈、時標語雕刻數字，同時本次18K玫瑰金不若過往收藏家主流的橘紅色，而是以75％的金、20%的銅，以及5%的銀，因此帶有懷舊的紅銅色，並搭配消光黑色面盤，以呈現鮮明的閱讀對比性，以及近年時興的Quiet Luxury風潮。值得一提的是：這也是Zulu Time系列在2022年問世以來的首個透背設計，39毫米的表款將隨附金屬鍊帶、NATO尼龍表帶各一條，可以表盒內的工具自行拆裝更換，訂價13萬6,1000元。

同時浪琴並推出了兩款「同場加映」，其一為Zulu Time亮面、霧面交錯的雙黑色陶瓷圈，此款式將為浪琴台北101專門店獨家預售款，共有39、42毫米兩種尺寸，訂價10萬6,600元，預計八月後到貨；另一款則為Zulu Time Royal Blue藍色表圈，同樣具有39與42毫米，已經到貨台灣，可洽全台浪琴專門店詢問。

浪琴Zulu Time藍色表圈腕表（L3.812.4.60.6），自動上鍊機芯、42毫米、單晶矽擺輪游絲、時間與日期與第二地時間顯示，10萬6,600元。圖／浪琴表提供
浪琴Zulu Time藍色表圈腕表（L3.812.4.60.6），自動上鍊機芯、42毫米、單晶矽擺輪游絲、時間與日期與第二地時間顯示，10萬6,600元。圖／浪琴表提供
由於使用了75％的金、20%的銅，以及5%的銀，因此讓浪琴Zulu Time 1925先行者世界時區100周年紀念表具有懷舊的紅銅色視覺，並出現在表圈、分鐘刻度與背面的自動盤上。圖／浪琴表提供
由於使用了75％的金、20%的銅，以及5%的銀，因此讓浪琴Zulu Time 1925先行者世界時區100周年紀念表具有懷舊的紅銅色視覺，並出現在表圈、分鐘刻度與背面的自動盤上。圖／浪琴表提供
浪琴Zulu Time 1925先行者世界時區100周年紀念表，13萬6,100元。圖／浪琴表提供
浪琴Zulu Time 1925先行者世界時區100周年紀念表，13萬6,100元。圖／浪琴表提供
1908年首次推出的土耳其懷表（左）、啟發了1925年的浪琴首只Zulu Time腕表問世。圖／浪琴表提供
1908年首次推出的土耳其懷表（左）、啟發了1925年的浪琴首只Zulu Time腕表問世。圖／浪琴表提供
Henry Cavill現今已是浪琴品牌代言人，展現優雅、活力、紳士的多重面向。圖／浪琴表提供
Henry Cavill現今已是浪琴品牌代言人，展現優雅、活力、紳士的多重面向。圖／浪琴表提供
浪琴Zulu Time 1925先行者世界時區100周年紀念表具有透背底蓋，可欣賞玫瑰金自動盤上的世界地圖雕刻樣式。圖／浪琴表提供
浪琴Zulu Time 1925先行者世界時區100周年紀念表具有透背底蓋，可欣賞玫瑰金自動盤上的世界地圖雕刻樣式。圖／浪琴表提供
浪琴Zulu Time 1925先行者世界時區100周年紀念表，訂價13萬6,1000元。圖／浪琴表提供
浪琴Zulu Time 1925先行者世界時區100周年紀念表，訂價13萬6,1000元。圖／浪琴表提供

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