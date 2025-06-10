海瑞溫斯頓畢業季推薦 自由疊搭Charms 為似錦前程喝采

每到六月總是畢業時分，莘莘學子告別了學期、迎向嶄新下一人生階段。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了包含經典Winston Gates、HW Logo，以及Charms珠寶等多個系列，以珠寶閃光呼應人生新頁，也象徵未來的前程似錦、一片光明。

畢業季節總有師長、家人、朋友與鮮花相伴。海瑞溫斯頓Winston Gates則以象徵幸運的環形花飾，將芬芳定格於隨身，並帶來了鉑金、18K黃金與玫瑰的墜鍊、耳環、戒指與手鍊多元品項。該系列的設計靈感源自海瑞溫斯頓紐約第五大道旗艦店的經典建築細節：鍍金大門上18世紀新古典主義的環形花飾圖騰轉化成為了小巧符碼：十片的優美花瓣並於外圈密鑲鑽石，讓小花不僅成為象徵祝福的花圈、也像人生的迷你羅盤，指引學子下一階段的重要提示。

HW Logo系列則是海瑞溫斯頓的經典之作，取品牌首字母的H與W為風格核心，也成為對獨立精神與永恆價值的解讀，是一種化繁為簡的堅定，仿若畢業生展開人生的全新旅程的同時，並有著海瑞溫斯頓的一路相伴。本系列的鑽石墜飾與耳環主鑽皆使用0.5克拉以上的圓形明亮式切工主鑽，周圍再施以極細密釘鑲嵌的鑽石與品牌字樣，將見證人生開創、上揚的紀念時刻。

Charms系列珠寶則猶如近年時尚產業大為流行的包款掛飾，為包包賦予了個人的私密性、趣味與風格辨識度。海瑞溫斯頓Charms系列珠寶的鉑金、18K黃金手鍊及墜飾，將可隨其擁有者自由疊加實驗，可額外選購並組裝上戒指、愛心、經典祖母綠切割的HW縮寫鉑金吊牌、象徵幸運數字的阿拉伯數字8、像是情書般的小巧信封......這些迷你精巧的吊飾是配件、也是本體。