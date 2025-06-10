哥倫比亞籍星廚掌勺 全新拉丁美洲餐廳Fon-Cé進駐東區

台北再添一家全新拉丁美洲料理（Latin American cuisin）餐廳！國際拉丁美洲料理風潮吹到國內，去年5月在MMHG湘樂餐飲集團邀請下，來台客座15天的哥倫比亞籍新銳星廚李奧納多・豐塞卡・塞利斯（Leonardo Fonseca Celis，以下簡稱 Leo），深受台灣人親切善良特質吸引，今年決定與MMHG湘樂餐飲集團正式攜手，在台北東區開設個人第一家餐廳「Fon-Cé」，預定6月13日正式開幕，6道式套餐售價每位2,680 元＋10%。

今年35歲的Leo，大學主修機械工程，18歲時因父親驟逝，決定輟學返家照顧家庭，基於對料理的熱情，開始一邊工作一邊修讀廚藝專科。Leo畢業後向多家歐洲「世界50最佳餐廳」投遞履歷，最終獲得當時世界排名第一的丹麥餐廳「Noma」錄取，成為專業料理生涯的起點。

2013年在「Noma」的實習工作，不但是他專業料理生涯的起點，也成為他認識當時的同事——MMHG 湘樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin）的契機。此後Leo接連在多家世界頂級餐廳歷練，包含2023年與2024年分別榮獲 「世界50最佳餐廳」榜首的祕魯餐廳「Central」 及西班牙餐廳「Disfrutar」。

2015年Leo回到哥倫比亞「El Chato」擔任主廚，並協助餐廳成為拉丁美洲最佳餐廳之一；2018年加入斯洛維尼亞三星餐廳「Hiša Franko」，在「世界最佳女主廚」Ana Roš 團隊中，一路晉升至執行主廚，期間也幫助餐廳獲得米其林二星。2022年至2023年，他負責管理餐酒館「JAZ by Ana Roš」；2024年Leo隨即以自由廚師身份展開快閃計畫，足跡遍及斯洛維尼亞、米蘭、倫敦與曼谷，並於5月首度以快閃形式登台。

這次Leo以父母雙方姓氏Fonseca與Celis為名，開設「Fon-Cé」，正是希望將像家一樣的溫暖閒適氛圍帶進餐廳。Leo表示：「我們希望讓人吃完後是滿足、放鬆的，甚至是療癒的。『Fon-Cé 』是個讓人放慢步調、感受到『被好好對待』的地方。」

因此以「小徑（Senda）」命名的開幕套餐，刻意保留fine dining的工藝與體驗，但以較為精簡的道數、平易近人的用餐形式，邀請大家一起踏上拉丁風味旅程。開胃小點「風味高湯、玉米餅、Tucupi醬、迷你芭樂」，以拉丁美洲風味玉米餅與風味清湯揭開序幕。其中清湯以乾香菇、昆布、豬與牛骨熬製高湯，加入煙燻乾辣椒香料奶油、香菜籽、芥末籽、香料胡椒與桑葚增香，並以台灣樹薯發酵成汁的 Tucupi 融入湯底，杯沿食用花卉下有新竹在地迷你芭樂製成的果膠，喝的時候噴香襲人，層次豐富，從第一口就感受到拉丁美洲料理的熱情與活力。

加點菜色「鮪魚骨髓、西洋菜、奇異果水、水梨」（加價380元）以鮪魚骨髓整塊上桌，再抹上迷你芭樂果醬炙燒，最後裹上香菜與西洋菜並搭配酸辣醬汁，在柔潤油脂與酸辣果香中達到微妙平衡，滋味妙不可言。前菜「中卷、腰果碎、燈籠果醬、椰奶凝乳」運用發酵技法，對應海鮮的鮮甜，吃起來酸香爽口，風味層次引人入勝，絕對是絕無分號的獨門美味。

主菜「西班牙豬肩胛肉、香茅醬、濃郁燉扁豆」是一道需要共食分享的菜色，主廚Leo希望藉由分享，增加餐桌上的互動。以西班牙豬肩胛肉搭配香茅醬與豬耳朵，濃郁嫩扁豆醬底下貼心地附上白飯，溫沙拉以玉米筍、無花果搭配烘烤酵母奶油醬、與印加果（Sacha Inchi），雖然是當代拉丁美洲料理，但是吃起來卻與原住民料理若合符節，別具趣味。

甜點「青芒果奶霜、奶粉奶酥、葡萄柚」以芒果肉打碎後與奶油乳酪拌勻後作為底層，中層搭配以新鮮葡萄柚汁製成的冰沙，最上層覆上以奶粉製成的酥脆碎片，吃的時候不同的溫度與質地在口中此起彼落地綻放，交織出夏日最迷人的清爽風景。

◎ Fon-Cé （當代拉丁美洲料理餐廳） ．地址：台北市大安區敦化南路一段 233 巷 15 號（捷運藍線忠孝敦化站，步行5分鐘） ．餐廳電話：02-27110528 ．座位數： 42（一般座位）+ 12（包廂）＝ 共計54席 ．營業時間：每週五至週日12:00～15:00（預計於7月中旬後開放）、每週三至週日17:30～22:30、週一至週二公休 ．套餐價位：「小徑（Senda）」 每位6道式2,680元+10% ．餐酒搭配：3 杯1,280元+10%、4杯1,580元+10%、5杯1,880元+10%

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康