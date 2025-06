最可愛Perlée圓潤金珠 綠松石、粉紅石英新配色超美

在梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)的世界裡,每件珠寶皆延續著優雅詩意的篇章,其中Perlée活潑又華麗的金質圓珠,是一直以來備受喜愛的系列,自2008年問世以來,圓潤的完美幾何變化出豐富的設計、譜出輕盈流轉的節奏。今年夏季,Perlée系列迎來全新三款以黃K金結合綠松石的Perlée Couleurs珠寶新作,以及融合藍石英、粉紅石英與綠玉髓等天然寶石的兩款全新Perlée Toi & Moi Secret腕表,為標誌的金珠幻化出繽紛的新貌。

金質圓珠是梵克雅寶的經典圖騰,自1920年代起就出現在梵克雅寶的珠寶作品中,並在1948年Couscous及Bagatelle系列中躍然成為要角。金珠後來也點綴了1960年代至今持續席捲全球的動物胸針la boutique系列,並於1968年加入Alhambra系列,以柔和的金輝擁抱幸運四葉圖騰,成為梵克雅寶的永恆經典之作。

Perlée系列遊走於簡約與精緻之間,作品展現和諧流暢的曲線,綻放璀璨光芒。經繁複的手工拋光工序細緻雕琢,呈現出圓潤無瑕的光澤與柔和立體的輪廓,這些金質圓珠以大小不同的比例相結合,溫柔地點亮珠寶作品,呈現不同色調,帶來無限的組合,不僅彰顯精湛的技術,更為金屬注入細膩動人的情感語彙,體現梵克雅寶對歷史傳承與美學風格的一貫堅持。

Perlée Couleurs的全新吊墜、開放式手鐲與Between the Finger指間戒,以黃K金結合綠松石演繹嶄新色彩篇章,有別於原有的白K金版本,增添了溫潤奪目的光采。梵克雅寶精心挑選色澤一致均勻優美的綠松石,採用渾圓飽滿的蛋面切割作為中央主石,為此,工匠需具備精準的掌控能力,才能將硬寶石琢磨達到理想的弧度與打磨效果。

開放式的手鐲與指間戒,以此圓潤光滑的蛋面切割綠松石,與鑲嵌璀璨切面鑽石的弧面相映襯,在溫潤的黃K金色調中多重光影與色調相互對比,流光溢彩之間更顯活潑靈動。而吊墜更在背面更精心運用金質鏤空工藝(Gold Ajour),使光線得以穿透寶石底部,提升其透明感與明亮度,即便是隱而不見的細節,也可見梵克雅寶無微不至的極致追求。