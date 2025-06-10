最可愛Perlée圓潤金珠 綠松石、粉紅石英新配色超美

最可愛Perlée圓潤金珠 綠松石、粉紅石英新配色超美
在梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的世界裡，每件珠寶皆延續著優雅詩意的篇章，其中Perlée活潑又華麗的金質圓珠，是一直以來備受喜愛的系列，自2008年問世以來，圓潤的完美幾何變化出豐富的設計、譜出輕盈流轉的節奏。今年夏季，Perlée系列迎來全新三款以黃K金結合綠松石的Perlée Couleurs珠寶新作，以及融合藍石英、粉紅石英與綠玉髓等天然寶石的兩款全新Perlée Toi & Moi Secret腕表，為標誌的金珠幻化出繽紛的新貌。
金質圓珠是梵克雅寶的經典圖騰，自1920年代起就出現在梵克雅寶的珠寶作品中，並在1948年Couscous及Bagatelle系列中躍然成為要角。金珠後來也點綴了1960年代至今持續席捲全球的動物胸針la boutique系列，並於1968年加入Alhambra系列，以柔和的金輝擁抱幸運四葉圖騰，成為梵克雅寶的永恆經典之作。
Perlée系列遊走於簡約與精緻之間，作品展現和諧流暢的曲線，綻放璀璨光芒。經繁複的手工拋光工序細緻雕琢，呈現出圓潤無瑕的光澤與柔和立體的輪廓，這些金質圓珠以大小不同的比例相結合，溫柔地點亮珠寶作品，呈現不同色調，帶來無限的組合，不僅彰顯精湛的技術，更為金屬注入細膩動人的情感語彙，體現梵克雅寶對歷史傳承與美學風格的一貫堅持。
Perlée Couleurs的全新吊墜、開放式手鐲與Between the Finger指間戒，以黃K金結合綠松石演繹嶄新色彩篇章，有別於原有的白K金版本，增添了溫潤奪目的光采。梵克雅寶精心挑選色澤一致均勻優美的綠松石，採用渾圓飽滿的蛋面切割作為中央主石，為此，工匠需具備精準的掌控能力，才能將硬寶石琢磨達到理想的弧度與打磨效果。
開放式的手鐲與指間戒，以此圓潤光滑的蛋面切割綠松石，與鑲嵌璀璨切面鑽石的弧面相映襯，在溫潤的黃K金色調中多重光影與色調相互對比，流光溢彩之間更顯活潑靈動。而吊墜更在背面更精心運用金質鏤空工藝（Gold Ajour），使光線得以穿透寶石底部，提升其透明感與明亮度，即便是隱而不見的細節，也可見梵克雅寶無微不至的極致追求。
兩款全新Perlée Toi & Moi Secret腕表作品，採用經典「you and me」設計，蘊含對稱美感與親密寓意。乍看為開放式手鐲的神秘表，18K黃金款一側鑲嵌綠玉髓與藍石英，18K玫瑰金款則選用綠碧玉與粉紅石英的組合，巧妙選用對比與鄰近色系，配色和諧優雅。表蓋以旋轉結構巧妙藏匿時間顯示，轉開即可見以珍珠母貝打造的表盤閃耀虹彩光澤，並以整圈璀璨鑽石簇擁其中。表身與表鍊皆鑲嵌金珠細節，精緻琢磨的圓珠在光照下流露閃耀光芒，體現Perlée雋永迷人的經典魅力。
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