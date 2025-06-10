全家Let's Café年銷逾2億杯 經典咖啡升級、3策略備戰

全家便利商店（5903）Let’s Café去年銷量已突破2億杯，為備戰夏季咖啡銷售高峰，攜手咖啡大廠UCC，6月11日起全新升級經典咖啡系列，並將從「產區配豆調整、雙群烘豆工法、機台萃液優化」三大面向精進，首度加入具明亮果酸與花香特性的衣索比亞摩卡日曬豆，並以UCC獨家雙群烘豆工法，依不同產地豆種打造最適烘焙曲線，更同步優化機台咖啡豆萃液製程，提升萃取精準度，從風味表現與口感層次全面強化，提供消費者更優質的咖啡體驗。

國際咖啡組織（ICO）統計，2024年台灣人每年平均消費超過180杯咖啡，三年成長近5成，顯示咖啡市場持續蓬勃。全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成表示，全家深耕咖啡市場超過20年，2024全年Let’s Café銷量已突破2億杯，近期更分別在四大市調公司咖啡市調評比，皆獲消費者便利商店滿意度第一。

全家觀察近年消費者咖啡飲用需求變化，Let’s Café特濃咖啡銷售已占整體三成、特大杯經典咖啡銷量亦攀升，顯示偏好濃醇厚、大容量的重度飲用型消費者持續成長。為滿足不同消費者的需求、迎接夏季冰咖啡銷售高峰，全家再度攜手咖啡大廠UCC，將Let’s Café經典咖啡從「配豆、烘豆、機台」三大構面強化風味表現與口感層次，並首度推出特大杯規格的特濃美式、特濃拿鐵。

全新升級之Let’s Café經典咖啡豆，首度加入具柑橘花香與莓果香調的衣索比亞摩卡日曬豆，提升甘甜口感，搭配巴西與瓜地馬拉豆款，保有獨特咖啡果香、堅果及巧克力調性，展現「莓果可可、甘甜柔酸」風味主軸，入口明亮果香率、中段酸甜協調滑順，尾韻則帶有細緻綿長的自然甘甜與圓潤口感。烘焙工法則延續採用UCC獨家雙群烘豆工法，為各產地咖啡豆依據其特性分段控溫、漸層烘焙，打造最適烘焙曲線，讓香氣更加飽滿、風味更具立體感；機台方面，亦針對全新Let’s Café經典咖啡豆打造全新沖調製程，優化研磨顆粒、填壓壓力與預浸時間，強化高壓萃取效果將香氣完整釋放，展現Let’s Café經典咖啡嶄新風味。

歡慶Let’s Café經典咖啡全新升級，全家將於6月11日首度推出Let’s Café特濃美式與特濃拿鐵的特大杯規格，更邀請金馬影后謝盈萱擔任Let’s Café品牌代言人，體現「淬煉，只為一口美好」精神；6月11日至6月24日，凡購買Let’s Café經典咖啡、特濃咖啡大杯以上品項，享任選第二杯79折；Let’s Café特大杯特濃美式／拿鐵享嚐鮮價任2杯115元，買再抽8萬元旅遊金；另同步登場3款夏季限定杯款，打造簡約質感。以淺藍、淺灰、鵝黃3款春夏流行色杯身，展現時尚簡約的清新質感，讓一杯咖啡從味覺到視覺全方位滿足。