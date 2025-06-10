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高爾夫美國公開賽 名將Bryson DeChambeau強勢問鼎

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
勞力士代言人Bryson DeChambeau在2024年美國高爾夫公開賽二度奪冠，寫下經典一瞬。圖／勞力士提供
勞力士代言人Bryson DeChambeau在2024年美國高爾夫公開賽二度奪冠，寫下經典一瞬。圖／勞力士提供

2025年的美國高爾夫球公開賽（United States Open Championship）將在6月12日（四）至6月15日（五），於美國賓州「奧克芒鄉村俱樂部」（Oakmont Country Club）正式登場，其中勞力士代言人將以衛冕的資格再登果嶺，成為今年賽事注目焦點之一。

在各種體育、藝文活動中總不缺席的勞力士，最初先在1967年與傳奇名將Arnold Palmer展開合作關係，此後包含Jack Nicklaus與Gary Player等合稱為「三巨頭」（The Big 3）的高爾夫名將先後成為勞力士家族一員、擔任品牌代言人；現役高爾夫職業好手除了Bryson DeChambeau外，像是Collin Morikawa、Justin Thomas、Rickie Fowler與傳奇名將Tiger Woods，亦都是勞力士品牌代言人。

現年31歲的美國職業好手Bryson DeChambeau去年以一竿以1桿之差，力退北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）獲得榮耀，目前他已累積了2020、2024兩座美國高爾夫公開賽冠軍，因此2025年的再度回歸也讓本屆賽事更具看頭、競爭激烈。同時，美國高爾夫公開賽還有另一特點，就是賽事將輪流在不同俱樂部場地間舉辦，除消弭選手對同一場地的刻意練習導致不公平，亦讓每年的賽事都充滿挑戰、難以預料。

在賽前被採訪問到如何在比賽中展現勞力士關於卓越、精準的追求時，身為勞力士代言人的Bryson DeChambeau則表示，高爾夫球除了需要精準的技術，更需要堅定意志與執行力，「在每一場重大賽事或團體賽中，我（們）不斷調整打法和策略，力求充分發揮實力。」

事實上，2024年奪冠當時Bryson DeChambeau便配戴了一只勞力士的Submariner潛水表，表款具備藍色面盤、蠔式鋼與黃金雙色材質，並擁有醒目的藍色面盤。自1953年問世至今的Submariner腕表，至今已使用最新的3230頂級天文台機芯，機芯裝入表殼後，誤差每日正負兩秒內；蠔式鋼、抗刮損的高科技陶瓷，加上及改良後的夜光材質，都提升了無論在任何光源下的辨識度、精密性與耐用性。

雖然高爾夫球是陸地型的運動，但面對狹長的球道、寬闊的長草區，高低起伏不定的果嶺，高爾夫球選手需要的不僅有技術與策略，心智上更如潛水至無人之境，確實需要對時間、節奏、與心性的調伏掌控。

要知道，本次美國高爾夫公開賽舉辦地點的「奧克芒鄉村俱樂部」，是美國高爾夫球頂尖俱樂部之一，多達200個以上的沙坑加上高落差坡度，都讓賽事帶來地獄級挑戰難度，尤其第三、第四洞間的「教堂座椅」（Church Pews bunker），是以間隔4至6碼不等的白沙地加上高約3呎的島狀長草丘組成了長達102碼的特殊地形，讓無數球星皆在此只能臣服，加上2025更是奧克芒鄉村俱樂部舉辦美國高爾夫球公開賽的第十回，也讓賽事憑添話題。

屆時Bryson DeChambeau與其他勞力士代言人、現役的職業高球好手們能否成功克服「教堂座椅」、摘下勝利的桂冠？他們手上又將戴上哪一只勞力士、展開豐盛笑顏？比賽將在6月12日展開，好球，正要開打。

勞力士代言人Tiger Woods在2,000年於Pebble Beach舉辦的美國高爾夫球公開賽上奮力揮竿。圖／勞力士提供
勞力士代言人Tiger Woods在2,000年於Pebble Beach舉辦的美國高爾夫球公開賽上奮力揮竿。圖／勞力士提供
勞力士代言人、美國球星Bryson DeChambeau。圖／勞力士提供
勞力士代言人、美國球星Bryson DeChambeau。圖／勞力士提供
勞力士Submariner腕表皆具有強化的夜光塗料、抗磨損的陶瓷表圈，以及頂級天文台認證機芯。圖／勞力士提供
勞力士Submariner腕表皆具有強化的夜光塗料、抗磨損的陶瓷表圈，以及頂級天文台認證機芯。圖／勞力士提供
Submariner Date腕表所使用的3230自動上鍊機芯，通過勞力士頂級天文台認證。圖／勞力士提供
Submariner Date腕表所使用的3230自動上鍊機芯，通過勞力士頂級天文台認證。圖／勞力士提供
Bryson DeChambeau手上配戴的Submariner Date腕表，具有藍色陶瓷表圈、精鋼與黃金雙材質、藍色面盤與勞力士頂級天文台認證機芯。圖／勞力士提供
Bryson DeChambeau手上配戴的Submariner Date腕表，具有藍色陶瓷表圈、精鋼與黃金雙材質、藍色面盤與勞力士頂級天文台認證機芯。圖／勞力士提供
The Amundi Evian Championship錦標賽是少數於歐洲舉辦的女子高爾夫球大賽，並由勞力士冠名贊助。圖／勞力士提供
The Amundi Evian Championship錦標賽是少數於歐洲舉辦的女子高爾夫球大賽，並由勞力士冠名贊助。圖／勞力士提供

職業 美國 勞力士

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