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年中慶炒熱6月 遠百百貨服飾加碼送 桃園大江新櫃進駐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大江購物中心年中慶，新櫃同步登場。圖／大江購物中心提供
大江購物中心年中慶，新櫃同步登場。圖／大江購物中心提供

百貨六月百貨年中慶陸續開跑，遠東百貨也釋出年中慶優惠內容，藉年中慶檔期為58周年慶生，無論是打點進入職行頭，或是迎接盛夏的保養彩妝、服飾，以及為涼夏降溫節能家電，可趁這一波優惠逛起來。

遠百年中慶檔期自6月13日至6月29日展開，首10日遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百持10大銀行信用卡國際精品單筆刷滿10,000元分6期送600元，台中大遠百單筆刷滿10,000元分6期送300元，星展銀行獨家加碼單筆刷1滿萬分6期再加送200元。

百貨服飾、名品當日累計滿4,000元送300元。整檔保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電單筆1萬元送1,000元。特別加碼高消費加碼禮，百貨服飾當日累計每滿60,000元加送600元。信用卡推出10大銀行全館當日單筆刷滿6,000元且分6期送200元，7大銀行數位3C當日單筆刷1萬並分6期送500元。

桃園大江購物中心年中慶，於6月12日至29日出消費滿額回饋電子現金券，全館指定店櫃單筆消費滿5,000元贈送350元，使用大江聯名卡單日累計消費滿6,000元再加碼贈送300元。

大江購物中心表示，即日起至年底館內各樓層將陸續引進香氛、運動、戶外潮流等新櫃。本月登場的是全桃獨家POU DOU DOU、AS GOODS、Global Work等女裝品牌，首度進駐百貨商場的香水選品店ASA PERFUME，及運動戶外Hurley、ISPO+等，為大桃園地區帶來全新遊逛體驗

二樓女裝區因應不同風格引進新櫃，除了有森林系POU DOUDOU、BYHUE、E-WEAR、a la sha、MAJESTIC LEGON、MOSS CLUB等，接下來開幕新櫃還有日系休閒服飾品牌Global Work、日本進口複合品牌Tiara Goods、獨家衣鞋複合店anySiS、針織鞋Steppi等。

三樓陸續引進中性機能運動與戶外潮流品牌，並大幅新增多家首次在大桃園地區展店的品牌，包括全桃唯一的Hurley、ISPO+、mont.bell、LAKING、BLACKOUT戶外選品店，還有南桃園獨家的MERRELL、ONE BOY HOME等。

餐飲則再引進瓦城集團旗下、桃竹苗首家的泰式炒河粉創意品牌「BO BO」將於6月下旬進駐開幕，為館內餐飲陣容再添亮點。

瓦城集團旗下、桃竹苗首家的泰式炒河粉創意品牌「BO BO」，將於6月下旬進駐大江購物中心開幕。圖／大江購物中心提供
瓦城集團旗下、桃竹苗首家的泰式炒河粉創意品牌「BO BO」，將於6月下旬進駐大江購物中心開幕。圖／大江購物中心提供
全台首發百貨獨家ASA PERFUME進駐大江購物中心。圖／大江購物中心提供
全台首發百貨獨家ASA PERFUME進駐大江購物中心。圖／大江購物中心提供
新竹大遠百iRobot Roomba Plus 505 Combo熱旋掃拖機器人，售價39,880元，特價33,999元。圖／遠百提供
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台中大遠百Lilimill義式極簡設計Mini Doppia雙用方包，售價6,580元，獨家優惠價4,380元。圖／遠百提供
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板橋大遠百Bottega Veneta Diago Hobo編織皮革手提肩背包，價格店洽。圖／遠百提供
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百貨 年中慶 品牌

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