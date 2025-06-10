史努比甜甜圈「買6送2」！飲料提袋、文具週邊免費送
繼日前推出聯名甜甜圈後，Mister Donut與史努比即日起再度聯手推出第二波造型甜甜圈，包括有史努比、糊塗塌客、史努比狗屋等3款造型，另外還有多款聯名週邊同步登場，購買指定產品還能免費獲得「SNOOPY飲料提袋」、「SNOOPY便利貼」，並可享甜甜圈「買5送1」、「買6送2」等優惠。
第二波聯名活動中，「史努比甜甜圈」以蓬鬆甜甜圈作為史努比的Q萌大臉，沾裹柚子可可醬，內餡再擠滿柚子卡士達醬，並以可可片及可可醬點綴五官，每個85元。「糊塗塌客甜甜圈」將蓬鬆巧貝裹上檸檬可可沾醬，並以可可醬點綴，每個75元。至於「史努比狗屋」將經典狗屋變身甜甜圈，復刻漫畫經典場景，每個59元。
此外，第二彈加購週邊則有「SNOOPY系列陶瓷碗禮盒套組」，還有穿著甜甜圈制服的「SNOOPY小玩偶」、手拿波堤的「Woodstock小玩偶」。活動期間消費滿百，即可加價購買，各為499、299、299元。
即日起，Mister Donut也推出5款酸甜檸檬系甜甜圈，包括有「冬瓜檸檬波堤」、「檸檬波堤」、「小蜜蜂波堤」、「檸檬乳酸波堤」、「檸檬歐菲香」，每個48～55元。即日起至6月15日期間，購買指定商品，即可享「買5送1」或「買6送2」優惠活動；以原價購買指定現做飲品，再贈「SNOOPY飲料提袋」1個；即日起，使用icash Pay或icash 2.0支付，單筆消費滿199元即贈「SNOOPY便利貼」1個。
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