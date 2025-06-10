快訊

富商獵豔名單高達17名啦啦隊女孩 律師李怡貞用「橘子發霉」神比喻

赴警專畢典提3期許 賴清德喊：從人民的需要看見自己的責任

女星劉香君丈夫疑涉詐騙案 新北刑大南下高雄搜索拘提

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航直飛石垣島 單程機票1599元起！明天上午10時開搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航推出直飛沖繩「石垣島機場ISG」，單程單程未稅價1599元起，小資價也能登島度假。記者黃仲明／攝影
台灣虎航推出直飛沖繩「石垣島機場ISG」，單程單程未稅價1599元起，小資價也能登島度假。記者黃仲明／攝影

台灣虎航宣布，將推出直飛沖繩「石垣島機場ISG」，單程未稅價1599元起，小資價也能登島度假。自明天至周四的上午10時至晚上11時59分開賣，旅遊期間為7月17日至10月25日。台灣虎航表示，不用再在那霸機場轉機、大費周章，從石垣出發玩遍竹富島、西表島、小濱島，泡海水、踩星砂、吃石垣牛。

台灣虎航台北-石垣島航班，台灣虎航說，僅需約1.5小時，快速銜接石垣島港口，展開南國跳島大冒險。去程航班「IT736」為每周四日中午12時起飛、下午2時抵達，回程航班「IT737」為每周四日下午2時50分起飛、下午3時抵達。

台灣虎航表示，石垣機場接駁車直達港口，石垣島機場有機場接駁巴士OTS，會載旅客至港口碼頭的站牌下車，方便前往市區。接駁巴士約每15至20分鐘一班。跳島旅遊搭離島渡輪，要前往石垣島周邊的離島如西表島、竹富島，需至石垣港離島碼頭搭乘渡輪，建議提早購買船票。

台灣虎航說，石垣島巴士班次不多，最好先上網查看班次表。其中4號和10號為主要的巴士路線，可從機場直達市區、渡輪站。建議購買「巴士一日券」，24小時內自由搭乘。租車是石垣島最方便的交通方式，旺季容易一車難求，記得提前上網預約，價位也較優惠，並準備日文譯本駕照。機場外與港口都有多家租車公司可選擇。計程車主要停靠在機場、離島碼頭、石垣市區和大型飯店，適合短途或不想等巴士的旅客。

台灣虎航台北-石垣島航班資訊。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航台北-石垣島航班資訊。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航推出直飛沖繩「石垣島機場ISG」，單程單程未稅價1599元起，小資價也能登島度假。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航推出直飛沖繩「石垣島機場ISG」，單程單程未稅價1599元起，小資價也能登島度假。圖／取自台灣虎航官網

石垣島 機場 台灣虎航

延伸閱讀

李家超：港企進行商業交易須兼顧國家利益

暑假首選！2025石垣島自由行海空雙軌並進 直飛僅55分鐘、渡輪有望9月啟航

整理包／飛機vs渡輪怎麼選？石垣島最強攻略包 吃喝玩樂一篇掌握

穿女裝更適合！GD機場時尚「MIUMIU花朵刺繡開襟衫混搭CHANEL」 36歲也藏不住少女心

相關新聞

台灣虎航直飛石垣島 單程機票1599元起！明天上午10時開搶

台灣虎航宣布，將推出直飛沖繩「石垣島機場ISG」，單程未稅價1599元起，小資價也能登島度假。自明天至周四的上午10時至...

史努比甜甜圈「買6送2」！飲料提袋、文具週邊免費送

繼日前推出聯名甜甜圈後，Mister Donut與史努比即日起再度聯手推出第二波造型甜甜圈，包括有史努比、糊塗塌客、史努...

從招財貓街走進百年釀造町 愛知縣職人系慢旅 7種風情一次打包！

●踏上中部國際機場，迎來名古屋的繁華與便利，也是前往愛知縣豐富人文與美食文化的起點。愛知擁有數百年傳承的釀造技藝與陶藝歷...

今夏必須入手的最時髦復古風鞋款！CELINE RACER運動鞋

法國風格時尚品牌CELINE推出全新RACER運動鞋，豐富其鞋履系列，外觀復古同時現代感十足。RACER運動鞋採用中性設...

愛馬仕、LV的終極夢幻逸品！超限量頂級工藝表

數量極為稀有的頂級工藝表款是鐘表藏家趨之若鶩的終極逸品。每年持續開發工藝新作的愛馬仕（Hermès）今年迎來一款全新的A...

台北電影節開幕片《96分鐘》1分鐘秒殺！林柏宏、宋芸樺、李李仁合體登場

台灣影史首部以高鐵為題材的年度災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，並集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演。日前釋出首支預告，五天內全平台累積破百萬觀看，引爆網路熱議，網友紛紛大讚「熱血沸騰」、「台灣終於有災難大片！」電影將於9月5日引爆大銀幕！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。