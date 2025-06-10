台灣虎航直飛石垣島 單程機票1599元起！明天上午10時開搶

台灣虎航宣布，將推出直飛沖繩「石垣島機場ISG」，單程未稅價1599元起，小資價也能登島度假。自明天至周四的上午10時至晚上11時59分開賣，旅遊期間為7月17日至10月25日。台灣虎航表示，不用再在那霸機場轉機、大費周章，從石垣出發玩遍竹富島、西表島、小濱島，泡海水、踩星砂、吃石垣牛。

台灣虎航台北-石垣島航班，台灣虎航說，僅需約1.5小時，快速銜接石垣島港口，展開南國跳島大冒險。去程航班「IT736」為每周四日中午12時起飛、下午2時抵達，回程航班「IT737」為每周四日下午2時50分起飛、下午3時抵達。

台灣虎航表示，石垣機場接駁車直達港口，石垣島機場有機場接駁巴士OTS，會載旅客至港口碼頭的站牌下車，方便前往市區。接駁巴士約每15至20分鐘一班。跳島旅遊搭離島渡輪，要前往石垣島周邊的離島如西表島、竹富島，需至石垣港離島碼頭搭乘渡輪，建議提早購買船票。