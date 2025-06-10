從招財貓街走進百年釀造町 愛知縣職人系慢旅 7種風情一次打包！

招財貓街道：文青商店踩點，一一收集39隻千變萬化模樣

1常滑市巨大的招財貓十分搶眼。記者趙大智／攝影

常滑市是全日本生產最多招財貓的地方，一段1.6公里長的招財貓散步之旅值得期待，人行道沿路共有39隻各種樣貌的招財貓，可以各自祈求不同的福氣。還有1隻超大的招財貓，「左手招人、右手招財」，眼前還有11隻小貓陪著牠，當地人每年會替牠洗一次頭跟臉。

祈求地震平安、滿足勝負欲的招財貓造型。記者趙大智／攝影

當地過去製作土管與陶製煙囪，但這種工法產生嚴重空污，後來多數工坊轉型或廢棄，成為今日的文創空間與咖啡廳，走著走著，沿路可見常滑燒相關的工坊，這一帶集中許多曾經製作常滑燒的老工坊，也蘊藏著當地歷史與陶藝的記憶。不妨逛逛當地特色小店，還可以喝常滑牛奶，或品嚐老奶奶親手製作的柴魚糰子。

常滑牛奶滑順好喝。記者趙大智／攝影 漫步招財貓街道時，停下腳步品嚐老奶奶親手製作的柴魚糰子。記者趙大智／攝影

半田運河散策：老街與倉庫交錯，盡收沿岸懷舊

愛知縣半田市可以來場半田運河自由散策，這段運河過去是醋、味噌、醬油等物資的水運通道，靠近港口處還能看到過去的大型貨船與貨倉遺跡。今日仍有釀造廠沿運河運作，河岸為美化景觀，統一以黑色建築為主。

在進入味滋康博物館前，可以先在附近小店預約喝醋體驗，850日幣（173元台幣）就可以喝到5種不同口味的醋，建議試飲時可以先用舔的以免嗆到，當加入蜂蜜水味道可能不同，多喝醋有降血糖、降血壓、降內臟脂肪和恢復疲勞等功效。

半田運河自由散策沿岸的建築約定漆為黑色。記者趙大智／攝影 味滋康博物館可拍專屬頭像標籤黏在醋瓶上。記者趙大智／攝影 試飲醋體驗只要台幣173元。記者趙大智／攝影 味滋康博物館招牌極有現代感。記者趙大智／攝影

味滋康味噌博物館：介紹味噌與酢釀造歷史，互動展覽適合親子

雖然講的是壽司與醋的演變史，但味滋康博物館（MIZKAN MUSEUM）招牌是深藍色底配上mm縮寫，十分現代感。味滋康發跡於釀清酒，因而產生大量的酒粕丟掉十分浪費，所以開始研發將之釀為醋，使用酒粕為原料，經歷3年熟成。

館內展示各種壽司演變史，包括「熟成壽司（押壽司）」、「散壽司」到「握壽司」的發展脈絡，也因此知道，江戶時代的壽司看起來是現在的3倍大。

味滋康博物館巨型弁才船，動畫值得一看。記者趙大智／攝影

從「大地之藏」、「風之迴廊」一路來到「時之藏」，可以看到超雄偉的巨大弁才船（貨運船）模型，原來當時味滋康的醋在東京受歡迎，就是藉此送往當地販售，而上船後看到乘風破浪的動畫，細膩又精采，可看性頗高。最後到「光之庭院」，可以看到大量的壽司排排站，還有拍貼機， 可以把自己的臉變成標籤貼在醋瓶上，是很有趣的體驗。

味滋康博物館的壽司模型。記者趙大智／攝影 發酵中的味噌木桶上重壓圓石，看來十分壯觀。記者趙大智／攝影

八丁味噌釀造廠參觀：小鬍子社長帶你了解名古屋赤味噌，員工餐廳試吃體驗

「八丁味噌」位於日本愛知縣岡崎市，是一家擁有超過400年歷史的味噌製造老舖，提供免費的味噌參觀活動，讓訪客深入了解傳統八丁味噌的製作過程。87歲的小鬍子社長是第20代傳人，親自熱情導覽，還帶大家到員工餐廳親手烹調各式味噌料理，早年曾到德國留學的他英文流利，「退休」這回事從不在他計畫中。

八丁味噌為100%大豆製成，非一般使用米的味噌，所以又黑又硬，發酵需歷時2到3年，以天然方式製作，堅持不使用農藥與化學劑，40年前即依歐盟標準出口歐洲，獲得Kosher猶太認證。在小鬍子社長引領下，可以進入神秘房間觀察被滿滿石頭壓著的發酵桶，有趣的是他強調「微生物是有感情的」，製作味噌的人如果很暴躁，做出的產品也不理想，所以他選擇員工的標準就是「性格溫和」，而且無論有多不景氣，也從不開除員工。

從烤茄子、滷蘿蔔和豆腐、Pizza和味噌湯無一不美味！因此走到直營商店時忍不住買翻了，希望回到台灣能複製美味。

八丁味噌小鬍子社長親自迎賓。記者趙大智／攝影 八丁味噌好買的自營商店。記者趙大智／攝影 八丁味噌小鬍子社長在員工餐廳為茄子抹上味噌醬。記者趙大智／攝影

澤田釀造：職人精神與復古醬油製程，一款酒配一酒杯超對味

愛知縣常滑市的「澤田釀造」，保存明治時期的木造建築，是釀造技術與歷史的結晶。清酒每年11月到3月製作，原址曾被地震與海嘯摧毀，現址水源純淨，是釀造清酒的重要條件，參加酒藏見學時，可以品嘗釀造用水的滋味，而他們是按照1600年前書本上資料上記載釀酒。

18澤田釀造走過疫情和火災，職人精神展露無遺。記者趙大智／攝影※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最開心的橋段，莫過於試飲時刻，每一種清酒都搭配不同型狀的酒杯，是來自傳統的「常滑燒」，而配酒的小食如小蕃茄是鹽麴醃的，將飲酒的樂趣和藝術性提到最高。結束品酒後，澤田酒造的直營店值得一逛，除了日本清酒外，也有多款梅酒，使用知多產梅子和清酒釀製而成。

KABUTO BEER早年的宣傳海報。記者趙大智／攝影 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 每一款日本酒搭配不同的「常滑燒」，超喜歡。記者趙大智／攝影 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 一進入澤田釀造，會先試飲釀清酒的純水。記者趙大智／攝影 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Kabuto Beer：在紅磚老建築中乾杯，與台啤淵源連結

KABUTO BEER位在日本愛知縣半田市，半田市自江戶時代就是釀造重鎮，釀造酒、醋、味醂聞名，建築為磚紅色十分搶眼，由於明治時代沒有冰箱，牆厚度達150公分，保冷效果佳，部分牆面仍留有二戰美軍掃射的痕跡，是明治時期釀酒重鎮，Kabuto（頭盔）象徵武士精神與謙遜，技術來自德國，當時號稱第5大啤酒品牌，與朝日（Asahi）、麒麟（Kirin）等齊名，產品為黑啤酒，酒精濃度高，當時已使用華麗的行銷手法，例如女性穿和服舉杯拍攝。

KABUTO BEER的紅磚建築是一大特色。記者趙大智／攝影

這裡與台灣高砂啤酒淵源頗深，即台啤前身，2023年才確認有些連結，使半田市跟台灣關係更緊密，參觀完走到販賣啤酒的地方，坐下來喝一杯冰涼的黑啤酒濃度有7%，風味頗佳。

在KABUTO BEER的餐廳可以喝到透心涼的招牌啤酒。記者趙大智／攝影 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Le coeuryuzu ：知多半島當季當地食材，大廚眼前上演美食藝術大秀

「Le coeuryuzu」位在名古屋常滑市，座位只有6席，主廚渡邊大佑在眼前近距離開展精湛廚藝，簡直像在看一場藝術表演，令人讚嘆。餐廳使用知多半島海鮮與蔬菜，強調當季、當地，調味料是知多半島釀造品（醬油、味噌、醋），其中一道水波蛋料理，美麗的常滑燒陶盤上灑的是牡蠣殼粉，還有超大的鮮甜蛤蜊，就連擺盤的花朵都是在附近摘的。

Le coeuryuzu 的餐食搭配常滑燒陶盤，根本藝術品。記者趙大智／攝影

一覽無遺的廚房使用岩手縣南部鐵器，帶皮的玉米連著鬚在烤爐上滋滋作響，客人使用的筷子都由山上竹子製成，闆娘的自製麵包更是一絕，意猶未盡的話，在餐廳隔壁也有販售。

Le coeuryuzu 主廚渡邊大佑秀出超大鮮甜蛤蜊，來自知多半島。記者趙大智／攝影 渡邊太太親烤的麵包另有販售。記者趙大智／攝影 渡邊大佑夫妻：「謝謝光臨！」記者趙大智／攝影

英迪格酒店（Hotel Indigo）：大廳落地窗遙望犬山城，擁犬山唯一天然溫泉「白帝之湯」

英迪格酒店庭園水池倒影可見遠方犬山城。記者趙大智／攝影

英迪格酒店在愛知縣犬山市，2022年3月1日開幕，一眼望見大廳的落地玻璃窗遙望犬山城，立刻屏住呼吸讚嘆不已。很難不注意旁邊的夜車山酒吧，設計取自犬山祭13個山提燈和如庵茶室，招牌是抹茶雞尾酒。

英迪格酒店夜車山酒吧美到令人駐足。圖／英迪格酒店提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 從英迪格酒店大廳落地玻璃窗可遙望犬山城。記者趙大智／攝影 英迪格酒店房內充滿文化氣息。記者趙大智／攝影

飯店部分客房可遠眺犬山城與名古屋電視塔，牆上有美麗壁畫，床頭板的形狀有如鸕鶿捕魚的木船結合，彷彿就在木曾川上。犬山自然溫泉「白帝之湯」 有益礦物質，可以修護和滋潤肌膚，是犬山唯一天然溫泉。晚餐及早餐精緻豐富，使用的陶盤賞心悅目，讓食物感覺格外美味。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康