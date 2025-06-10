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今夏必須入手的最時髦復古風鞋款！CELINE RACER運動鞋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE RACER運動鞋黑色款，28,500元。圖／CELINE提供
CELINE RACER運動鞋黑色款，28,500元。圖／CELINE提供

法國風格時尚品牌CELINE推出全新RACER運動鞋，豐富其鞋履系列，外觀復古同時現代感十足。RACER運動鞋採用中性設計，同步推出男女款式，設計汲取70年代運動美學，以輕盈與舒適為核心，鞋身採用尼龍、絨面與光滑皮革巧妙拼接而成，並於運動鞋外側與後側點綴TRIOMPHE標識刺繡圖案，呈現精緻的法式格調，彰顯品牌隽永印記。

男女鞋款均提供多款鮮明配色映襯復古廓形，女鞋除了經典的黑色款，亦有迷人優雅的玫瑰木色、搭配度極高的米黃色、以及充滿復古氣息的酒紅色；男士則提供黑色、米白色、白灰拼色、藍灰拼色等豐富選擇，每一款色調都延續CELINE標誌性美學，展現優雅與律動並存的風格語言，融合率性輪廓與百搭特質，以滿足不同穿搭需求。

CELINE RACER米黃色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
CELINE RACER米黃色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
男士款CELINE RACER黑色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
男士款CELINE RACER黑色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
CELINE RACER採用尼龍、絨面與光滑皮革巧妙拼接而成的玫瑰木色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
CELINE RACER採用尼龍、絨面與光滑皮革巧妙拼接而成的玫瑰木色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
男士款CELINE RACER黑色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
男士款CELINE RACER黑色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
男士款CELINE RACER米白色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
男士款CELINE RACER米白色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
男士款CELINE RACER藍灰拼色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
男士款CELINE RACER藍灰拼色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
採用尼龍、絨面與光滑皮革巧妙拼接而成的CELINE RACER運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
採用尼龍、絨面與光滑皮革巧妙拼接而成的CELINE RACER運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
男士款CELINE RACER白灰拼色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
男士款CELINE RACER白灰拼色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
CELINE RACER玫瑰木色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
CELINE RACER玫瑰木色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
CELINE RACER玫瑰木色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
CELINE RACER玫瑰木色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
CELINE RACER運動鞋黑色款，28,500元。圖／CELINE提供
CELINE RACER運動鞋黑色款，28,500元。圖／CELINE提供
CELINE RACER酒紅色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供
CELINE RACER酒紅色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供

黑色 運動

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