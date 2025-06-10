今夏必須入手的最時髦復古風鞋款！CELINE RACER運動鞋

法國風格時尚品牌CELINE推出全新RACER運動鞋，豐富其鞋履系列，外觀復古同時現代感十足。RACER運動鞋採用中性設計，同步推出男女款式，設計汲取70年代運動美學，以輕盈與舒適為核心，鞋身採用尼龍、絨面與光滑皮革巧妙拼接而成，並於運動鞋外側與後側點綴TRIOMPHE標識刺繡圖案，呈現精緻的法式格調，彰顯品牌隽永印記。

男女鞋款均提供多款鮮明配色映襯復古廓形，女鞋除了經典的黑色款，亦有迷人優雅的玫瑰木色、搭配度極高的米黃色、以及充滿復古氣息的酒紅色；男士則提供黑色、米白色、白灰拼色、藍灰拼色等豐富選擇，每一款色調都延續CELINE標誌性美學，展現優雅與律動並存的風格語言，融合率性輪廓與百搭特質，以滿足不同穿搭需求。 CELINE RACER米黃色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供 男士款CELINE RACER黑色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供 CELINE RACER採用尼龍、絨面與光滑皮革巧妙拼接而成的玫瑰木色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供 男士款CELINE RACER黑色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供 男士款CELINE RACER米白色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供 男士款CELINE RACER藍灰拼色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供 採用尼龍、絨面與光滑皮革巧妙拼接而成的CELINE RACER運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供 男士款CELINE RACER白灰拼色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供 CELINE RACER玫瑰木色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供 CELINE RACER玫瑰木色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供 CELINE RACER運動鞋黑色款，28,500元。圖／CELINE提供 CELINE RACER酒紅色運動鞋，28,500元。圖／CELINE提供