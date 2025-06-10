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愛馬仕、LV的終極夢幻逸品！超限量頂級工藝表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登Escales autour du Monde 系列 Escale au Pont-Neuf懷表，隨附專屬表盒與表袋，獨一無二之作，1億1840萬元。圖／路易威登提供
路易威登Escales autour du Monde 系列 Escale au Pont-Neuf懷表，隨附專屬表盒與表袋，獨一無二之作，1億1840萬元。圖／路易威登提供

數量極為稀有的頂級工藝表款是鐘表藏家趨之若鶩的終極逸品。每年持續開發工藝新作的愛馬仕（Hermès）今年迎來一款全新的Arceau Robe légère工藝腕表，表盤上的駿馬圖案，由如同蕾絲刺繡的各種花卉組成，遊走於風格主義及超現實主義之間。路易威登（Louis Vuitton）則迎來全新Escales autour du Monde懷表系列的第二款作品Escale au Pont-Neuf，透過金雕、寶石鑲嵌、微繪與內填琺瑯多重工藝呈現巴黎新橋（Pont-Neuf）的風景。

愛馬仕的Arceau Robe légère工藝腕表在深海藍色表盤上，刻畫一匹銀色鑲金琺瑯裝飾的駿馬自由不羈的飛躍姿態，以創意十足的手法生動體現愛馬仕品牌象徵圖騰。靈感源自法國藝術家Théo de Gueltzl設計的Robe Légère絲巾。所採用的罕見鑲金琺瑯工藝，工匠須將研磨好的彩色玻璃粉末與天然油劑混合，以筆刷塗上金質錶盤成為深色琺瑯基底，乾燥然後放入窯中燒製以將釉料固定，接著將銀箔切割成細小花朵形狀， 鑲嵌在透明琺瑯層之間， 經過連續燒製固定後，才能營造出透明、閃爍的立體深度效果。每一層的銀箔鑲嵌必須做細微的調整，因為琺瑯在高溫燒製下，有可能會稍稍改變該層圖案的位置。

路易威登的Escales autour du Monde系列Escale au Pont-Neuf自動人偶與三問報時懷表費時2.5年打造，以品牌故事最初的發跡地巴黎總部新橋為靈感。該系列懷表以旅行風景為主題，搭載結合自動人偶與三問報時功能的手上鍊LFT AU14.03機芯。啟動此時計6點鐘位置滑桿，畫面上就會有七個動態元素透過13個移動部件呈現精彩的劇場動態。表殼側面雕刻不同圖案並鑲嵌有色寶石，逼真的場景更搭配精細雕刻的金雕、微繪與內填琺瑯等多重工藝，表盤上的白K金駁船不僅有著最迷你的窗戶與舷窗，還載著品牌史上最小的K金LV Monogram行李箱。獨一無二之作。

路易威登Escales autour du Monde 系列 Escale au Pont-Neuf懷表，隨附專屬表盒與表袋，獨一無二之作，1億1840萬元。圖／路易威登提供
路易威登Escales autour du Monde 系列 Escale au Pont-Neuf懷表，隨附專屬表盒與表袋，獨一無二之作，1億1840萬元。圖／路易威登提供
Arceau Robe légère工藝腕表製作過程。圖／愛馬仕提供
Arceau Robe légère工藝腕表製作過程。圖／愛馬仕提供
Arceau Robe légère工藝腕表製作過程。圖／愛馬仕提供
Arceau Robe légère工藝腕表製作過程。圖／愛馬仕提供
Arceau Robe légère工藝腕表，38毫米鑲鑽白K金表殼，愛馬仕H1912自製自動機芯、霧面深海藍色短吻鱷魚皮表帶，限量24只，354萬9,000元。圖／愛馬仕提供
Arceau Robe légère工藝腕表，38毫米鑲鑽白K金表殼，愛馬仕H1912自製自動機芯、霧面深海藍色短吻鱷魚皮表帶，限量24只，354萬9,000元。圖／愛馬仕提供

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