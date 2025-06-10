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免換新款！AirPods升級2大新功能 這3款耳機用戶賺到了

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
錄音室等級錄音和相機遙控功能為AirPods使用者改良溝通體驗，並帶來全新的內容拍攝方式。圖／蘋果提供
錄音室等級錄音和相機遙控功能為AirPods使用者改良溝通體驗，並帶來全新的內容拍攝方式。圖／蘋果提供

現在擁有AirPods 4、AirPods 4主動式降噪款以及AirPods Pro 2的使用者賺到啦！蘋果預告將透過軟體更新免費升級2大全新功能，包括「錄音室等級錄音」與「相機遙控」，進一步強化創作者與一般使用者的錄音、拍攝與溝通體驗。

錄音室等級錄音功能讓使用者可隨時隨地錄下高品質人聲，特別適合Podcast主持人、音樂人與內容創作者。透過搭載的H2晶片、波束成形麥克風與運算音訊技術，甚至可結合「語音隔離」，即使在吵雜環境中也能清晰錄音；在iPhone通話、FaceTime及支援CallKit的app中，也會享受到更自然的人聲質感與清晰度。以上功能適用於 iPhone、iPad和Mac，並支援「相機」app、「語音備忘錄」、「訊息」中的聽寫功能、Webex等視訊會議app 以及相容的第三方相機app。

相機遙控功能則可讓使用者透過長按AirPods耳機柄，即可遠端啟動或停止iPhone或iPad的拍攝功能，支援原生「相機」app與相容的第三方應用。對於錄製跳舞、演唱等表演內容的創作者，此功能更便利拍攝流程。

這些功能即日起開放開發者測試，並將於下月提供beta公開測試，預計今年秋季隨iOS 26、iPadOS 26和macOS Tahoe 26推出。

音樂 語音 iPhone AirPods

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