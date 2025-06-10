快訊

全新透明設計又美又實用 iOS 26全面升級5大類iPhone體驗

聽新聞
0:00 / 0:00

跑起來！watchOS 26「健身夥伴」功能給你滿滿情緒價值

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
watchOS 26具備全新優美視覺、更強的智慧功能，帶來更加個人化的體驗。圖／蘋果提供
watchOS 26具備全新優美視覺、更強的智慧功能，帶來更加個人化的體驗。圖／蘋果提供

蘋果這次同樣在watchOS 26上帶來全新Liquid Glass設計，並將許多用戶喜愛的體能訓練功能加入了Apple Intelligence，強化使用者的健康、聯繫與生活效率。

其中最大亮點就是「Workout Buddy」健身夥伴功能，結合Apple Intelligence提供即時語音鼓勵與個人化建議，協助使用者完成每一次訓練。根據使用者的心率、配速、歷史紀錄等資料，Workout Buddy會主動回饋進度與里程碑成果，訓練結束後也會進行簡單回顧。根據示範影片，就像帶著誇誇部隊在身旁，超有激勵感。

「體能訓練」app也迎來自推出以來最大幅度改版，版面設計更易操作，新增四角快捷鍵，可快速設定配速、自訂訓練、路線競速等功能。訓練時也可自動播放Apple Music或podcast，根據訓練類型與個人喜好推薦的歌單或節目，讓訓練更有效率與動力。

watchOS 26的「智慧型堆疊」功能藉由納入更多情境資料、感測器資料和使用者日常習慣的資料，像是時間、位置、活動習慣等，主動推播適合當下情境的小工具或建議。例如當使用者抵達熟悉的健身場地時，自動顯示相關訓練建議；身處無連線的偏遠地點時顯示「回溯」提示等，讓輔助功能更加積極主動。

watchOS 26即日起提供開發者預覽版，7月開放公開測試版，正式版本預計於今秋推出，適用於Apple Watch Series 6或更新機型、Apple Watch SE（第2代）與所有Apple Watch Ultra系列。

全新絕美軟體設計搭配Liquid Glass為watchOS 26帶來煥然一新的樣貌。圖／摘自發表會
全新絕美軟體設計搭配Liquid Glass為watchOS 26帶來煥然一新的樣貌。圖／摘自發表會

使用者 Watch

延伸閱讀

全新透明設計又美又實用 iOS 26全面升級5大類iPhone體驗

喬山營收／5月39.8億元、創同期新高 全球健身熱潮持續增溫

越南是「中國+1」策略重心 美商促川普政府調降關稅

世界健身全台店數拚150家

相關新聞

跑起來！watchOS 26「健身夥伴」功能給你滿滿情緒價值

蘋果這次同樣在watchOS 26上帶來全新Liquid Glass設計，並將許多用戶喜愛的體能訓練功能加入了Apple...

全新透明設計又美又實用 iOS 26全面升級5大類iPhone體驗

WWDC25在稍早正式揭開序幕，有別於前2年都有重大軟硬體新品擔任主軸，今年蘋果給用戶帶來的是整合全系列風格的「Liqu...

台灣限定！日系廚藝教室推超萌「布丁狗」便當手作課

日本最大廚藝教室ABC Cooking Studio攜手三麗鷗超人氣角色「布丁狗」，推出台灣限定「布丁狗的廚房夏日祭」，...

獨／肯德基又少一間！15年中崙店熄燈 品田牧場接力

記憶又少一間！肯德基繼今年4月結束鄰近台北捷運南京復興站的「肯德基 中山餐廳」後，鄰近該店約800公尺的「肯德基 中崙餐...

香菜、榴槤、咖啡3款「邪惡系」零食網友瘋搶 通路推薦創意搭配挑戰味蕾

最近社群討論最夯話題之一，就是搞怪口味零食了，除了掀起正反愛好者激烈討論的「多力多滋香菜口味玉米片」，還有新亮相的「多力...

「東京最具魅力牛排館」主廚今來台！訂餐抽2晚免費住

台北君悅酒店寶艾西餐廳攜手東京君悅酒店The Oak Door牛排館今（9日）起至6月30日推出「烈焰脂香．熾熱藝術饗宴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。