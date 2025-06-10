跑起來！watchOS 26「健身夥伴」功能給你滿滿情緒價值

蘋果這次同樣在watchOS 26上帶來全新Liquid Glass設計，並將許多用戶喜愛的體能訓練功能加入了Apple Intelligence，強化使用者的健康、聯繫與生活效率。

其中最大亮點就是「Workout Buddy」健身夥伴功能，結合Apple Intelligence提供即時語音鼓勵與個人化建議，協助使用者完成每一次訓練。根據使用者的心率、配速、歷史紀錄等資料，Workout Buddy會主動回饋進度與里程碑成果，訓練結束後也會進行簡單回顧。根據示範影片，就像帶著誇誇部隊在身旁，超有激勵感。

「體能訓練」app也迎來自推出以來最大幅度改版，版面設計更易操作，新增四角快捷鍵，可快速設定配速、自訂訓練、路線競速等功能。訓練時也可自動播放Apple Music或podcast，根據訓練類型與個人喜好推薦的歌單或節目，讓訓練更有效率與動力。

watchOS 26的「智慧型堆疊」功能藉由納入更多情境資料、感測器資料和使用者日常習慣的資料，像是時間、位置、活動習慣等，主動推播適合當下情境的小工具或建議。例如當使用者抵達熟悉的健身場地時，自動顯示相關訓練建議；身處無連線的偏遠地點時顯示「回溯」提示等，讓輔助功能更加積極主動。