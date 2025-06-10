全新透明設計又美又實用 iOS 26全面升級5大類iPhone體驗

WWDC25在稍早正式揭開序幕，有別於前2年都有重大軟硬體新品擔任主軸，今年蘋果給用戶帶來的是整合全系列風格的「Liquid Glass」設計、深度融合Apple Intelligence功能的跨平台全面性升級，也一改先前作業系統各自迭代命名方式，直接以接下來的年份為準，統一所有的作業系統名稱。

其中，iOS 26將為iPhone使用者帶來一系列劃時代的升級，包括電話、訊息、地圖、Apple Music、錢包與難得有較多戲份的CarPlay都有重大更新。

Apple軟體工程資深副總裁Craig Federighi表示：「iOS 26具備絕美的全新設計，結合實用性與個人化體驗，進一步強化iPhone每日使用價值。Apple Intelligence的整合也讓使用者完成任務更加輕鬆自然。」

帶來動態美感的全新「Liquid Glass」介面設計

半透明、具反射與折射效果，像是隨著使用者操作在流動的全新介面，透明外觀將應用在控制選項、App圖示與小工具，延伸至鎖定畫面與主畫面，提供更具個人化與立體感的操作環境。照片App推出圖庫、選集分頁顯示方式，Safari網頁則支援延伸至全螢幕底部顯示，提升閱讀體驗。Apple Music和Podcast的標籤列則以懸浮與縮放設計強化沉浸感。蘋果也將開放API，讓第三方App也可應用Liquid Glass元件打造一致風格。

Apple Intelligence深度整合 繁體中文版年底前登場

Apple Intelligence將為iPhone帶來更流暢、無隔閡的使用體驗，提供多項智慧功能，其中最實用的莫過於「即時翻譯」功能，將整合在訊息、電話與FaceTime中，即時轉譯語音與文字，並全程於裝置端處理以保護隱私。

另一個超好用的「視覺智慧」功能這次也再升級，除了查詢眼前所見，iPhone螢幕上所看見的內容也可以一鍵進行分析，協助搜尋或根據內容建立行事曆，支援跨App比對資訊，也能透過ChatGPT進一步探索更多內容。

「捷徑」功能在Apple Intelligence的驅動下將變得更多元、全面。此外，Apple Intelligence也可自動摘要電子郵件中的物流資訊，即使非Apple Pay訂單也能追蹤配送進度。

電話、訊息App幫你阻絕干擾同時保持互動

將常用聯絡人、語音信箱與通話紀錄整合在同一頁面，新增「來電過濾」功能，打客服電話不知道要等多久時，Hold Assist將於真人接線時自動提醒用戶。

「訊息」App的現可可細緻地過濾陌生發訊者，將其歸類至獨立資料夾。在群組訊息中，Apple Intelligence可偵測討論內容主動建議啟動投票功能。

CarPlay更好用

除了一開場Craig完成了賽車夢，今年CarPlay介面設計也有較大幅度的更新，更精簡優雅，新增懸浮來電視窗，避免干擾導航資訊顯示；訊息功能引進釘選與即時回應，並支援小工具與即時動態。另外還針對合作車廠推出更升級的CarPlay Ultra，提供更完整的跨螢幕整合。

Apple Music、地圖、錢包功能實用升級

「歌詞翻譯」功能加上標註發音，幫助使用者瞭解喜愛歌曲的歌詞內容，不用空耳也能一起唱。AutoMix智慧播放則讓歌曲銜接如同專業DJ操作。

地圖App增加「曾經到訪」功能，自動記錄並保護使用者造訪地點，iPhone現在也會學習使用者日常路線，主動提供返家、通勤等偏好路線與即時路況。錢包App則升級登機證功能，整合即時航班資訊與導航支援。