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台灣限定！日系廚藝教室推超萌「布丁狗」便當手作課

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣獨家推出ABC Cooking Studio首次聯名布丁狗日式手作便當課程，可愛爆擊。記者黃筱晴／攝影
台灣獨家推出ABC Cooking Studio首次聯名布丁狗日式手作便當課程，可愛爆擊。記者黃筱晴／攝影

日本最大廚藝教室ABC Cooking Studio攜手三麗鷗超人氣角色「布丁狗」，推出台灣限定「布丁狗的廚房夏日祭」，主打「布丁狗的野餐日」聯名手作便當課程。6月10日起開放預約，7月1日至8月31日正式開課，解密原汁原味日本便當文化與配菜、擺盒秘訣，小孩校外教學打開便當盒，立刻走路都有風。

手作課程內容融合日本便當文化與實用烹飪技巧，掌握擺盒視覺與美味營養均衡的秘訣，多色食材搭配心法呈現繽紛活力，搭配煎、炒、煮、炸、涼拌多種簡單實用調理技巧，加上調味與保存關鍵，享受動手做樂趣的同時，也吸收了滿滿知識。

教學重點包括煎出金黃滑順蛋皮製作「布丁狗蛋包飯」、手捏倉鼠造型「馬芬薯泥」、搭配小花豬肉捲、迷你炸熱狗、雙色涼菜等配菜，最後學習風呂敷包裝術，完成視覺、營養與美味兼具的手作便當。每堂採4人小班教學，隨課贈送限定「布丁狗風呂敷」，只送不賣。

單人課程ABC會員價2,200元，非會員2,300元；其中南港教室更推出親子課程，ABC會員價2,300元，非會員2,400元，限成人與4至9歲孩童共學。

活動期間，南港教室將變身「布丁狗廚房樂園」，推出「布丁狗聯名料理圍裙」、「布丁狗店長絨毛吊飾」等限量周邊商品；參加指定甜點課程還可獲得「布丁狗聯名提盒」，數量有限，送完為止。

布丁狗的野餐日隨課附贈聯名風呂敷，同時學到包裝術，直接野餐去。圖／ABC Cooking Studio提供
布丁狗的野餐日隨課附贈聯名風呂敷，同時學到包裝術，直接野餐去。圖／ABC Cooking Studio提供
與布丁狗一起穿上圍裙、做料理，還能珍藏限量布丁狗聯名小物。記者黃筱晴／攝影
與布丁狗一起穿上圍裙、做料理，還能珍藏限量布丁狗聯名小物。記者黃筱晴／攝影
ABC Cooking Studio × 布丁狗的廚房夏日祭聯名周邊。記者黃筱晴／攝影
ABC Cooking Studio × 布丁狗的廚房夏日祭聯名周邊。記者黃筱晴／攝影
布丁狗的野餐日手作便當課程，一探日本便當文化、配菜原則和擺放裝盒技巧。圖／ABC Cooking Studio提供
布丁狗的野餐日手作便當課程，一探日本便當文化、配菜原則和擺放裝盒技巧。圖／ABC Cooking Studio提供

日本 布丁狗 便當

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