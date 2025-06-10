台灣限定！日系廚藝教室推超萌「布丁狗」便當手作課

日本最大廚藝教室ABC Cooking Studio攜手三麗鷗超人氣角色「布丁狗」，推出台灣限定「布丁狗的廚房夏日祭」，主打「布丁狗的野餐日」聯名手作便當課程。6月10日起開放預約，7月1日至8月31日正式開課，解密原汁原味日本便當文化與配菜、擺盒秘訣，小孩校外教學打開便當盒，立刻走路都有風。

手作課程內容融合日本便當文化與實用烹飪技巧，掌握擺盒視覺與美味營養均衡的秘訣，多色食材搭配心法呈現繽紛活力，搭配煎、炒、煮、炸、涼拌多種簡單實用調理技巧，加上調味與保存關鍵，享受動手做樂趣的同時，也吸收了滿滿知識。

教學重點包括煎出金黃滑順蛋皮製作「布丁狗蛋包飯」、手捏倉鼠造型「馬芬薯泥」、搭配小花豬肉捲、迷你炸熱狗、雙色涼菜等配菜，最後學習風呂敷包裝術，完成視覺、營養與美味兼具的手作便當。每堂採4人小班教學，隨課贈送限定「布丁狗風呂敷」，只送不賣。

單人課程ABC會員價2,200元，非會員2,300元；其中南港教室更推出親子課程，ABC會員價2,300元，非會員2,400元，限成人與4至9歲孩童共學。