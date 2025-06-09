獨／肯德基又少一間！15年中崙店熄燈 品田牧場接力

記憶又少一間！肯德基繼今年4月結束鄰近台北捷運南京復興站的「肯德基 中山餐廳」後，鄰近該店約800公尺的「肯德基 中崙餐廳」，也已經在6月8日因租約到期結束營業，結束超過15年的營業時光。對於粉絲而言感到十分不捨，表示「以前跟前女友下課後 都會來這裡吃，滿滿的回憶」、「不會吧！！！捷運南京復興站那家肯德基都拆了 你們也要走」

「肯德基 中崙餐廳」位於大潤發中崙店內，陪伴民眾已經超過15年。不僅許多民眾購物後會順便前來用餐，也是附近家庭、學生、上班族用餐的好去處。今年4月，經營達34年的「肯德基 中山餐廳」結束營業之後，中崙店就成為中崙、南京復興商圈等區域民眾的用餐選擇，但隨著租約到期，也讓回憶劃下句點。

隨著中崙餐廳、中山餐廳結束營業後，捷運文湖線自大安站至劍南路之間，目前沿線並無鄰近捷運站的肯德基分店。不過鄰近行天宮的「台北民權東餐廳」，目前預計將在6月底提供服務，估計將能銜接此段粉絲的需求。至於肯德基中崙餐廳的現址，已經將由王品旗下的「品田牧場」接力，目前已經架起施工隔板，預計將在今年9月開幕。