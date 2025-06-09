獨／肯德基又少一間！15年中崙店熄燈 品田牧場接力

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基中崙餐廳結束15年的經營時光，原址將由王品「品田牧場」接力。記者陳睿中／攝影
肯德基中崙餐廳結束15年的經營時光，原址將由王品「品田牧場」接力。記者陳睿中／攝影

記憶又少一間！肯德基繼今年4月結束鄰近台北捷運南京復興站的「肯德基 中山餐廳」後，鄰近該店約800公尺的「肯德基 中崙餐廳」，也已經在6月8日因租約到期結束營業，結束超過15年的營業時光。對於粉絲而言感到十分不捨，表示「以前跟前女友下課後 都會來這裡吃，滿滿的回憶」、「不會吧！！！捷運南京復興站那家肯德基都拆了 你們也要走」

「肯德基 中崙餐廳」位於大潤發中崙店內，陪伴民眾已經超過15年。不僅許多民眾購物後會順便前來用餐，也是附近家庭、學生、上班族用餐的好去處。今年4月，經營達34年的「肯德基 中山餐廳」結束營業之後，中崙店就成為中崙、南京復興商圈等區域民眾的用餐選擇，但隨著租約到期，也讓回憶劃下句點。

隨著中崙餐廳、中山餐廳結束營業後，捷運文湖線自大安站至劍南路之間，目前沿線並無鄰近捷運站的肯德基分店。不過鄰近行天宮的「台北民權東餐廳」，目前預計將在6月底提供服務，估計將能銜接此段粉絲的需求。至於肯德基中崙餐廳的現址，已經將由王品旗下的「品田牧場」接力，目前已經架起施工隔板，預計將在今年9月開幕。

餐廳 肯德基 台北捷運

延伸閱讀

肯德基「爆漿卡士達蛋撻」回歸！漢堡王「漢堡買1送1」

獨／入選500碗！68年「華亭豬腳麵」熄燈 網：捨不得

獨／想吃要快！城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈

必勝客比薩、肯德基蛋撻「特價6元」！人氣餐點買1送1

相關新聞

台灣限定！日系廚藝教室推超萌「布丁狗」便當手作課

日本最大廚藝教室ABC Cooking Studio攜手三麗鷗超人氣角色「布丁狗」，推出台灣限定「布丁狗的廚房夏日祭」，...

獨／肯德基又少一間！15年中崙店熄燈 品田牧場接力

記憶又少一間！肯德基繼今年4月結束鄰近台北捷運南京復興站的「肯德基 中山餐廳」後，鄰近該店約800公尺的「肯德基 中崙餐...

香菜、榴槤、咖啡3款「邪惡系」零食網友瘋搶 通路推薦創意搭配挑戰味蕾

最近社群討論最夯話題之一，就是搞怪口味零食了，除了掀起正反愛好者激烈討論的「多力多滋香菜口味玉米片」，還有新亮相的「多力...

「東京最具魅力牛排館」主廚今來台！訂餐抽2晚免費住

台北君悅酒店寶艾西餐廳攜手東京君悅酒店The Oak Door牛排館今（9日）起至6月30日推出「烈焰脂香．熾熱藝術饗宴...

在家自製「星巴克特選經典拿鐵」！雀巢首次引進星風味

雀巢（Nestlé）與星巴克（Starbucks）攜手推出沁涼的夏日「星」風味。星巴克家享咖啡首次引進門市熱銷「星巴克®...

江蕙演唱會再加3場！國泰世華CUBE卡、世界卡友6月14日搶先購票

睽違10年，台語歌壇天后江蕙宣布華麗回歸，即將於2025年夏天展開盛大巡演「無，有」演唱會，首波宣布將於高雄巨蛋、台北小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。