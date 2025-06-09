香菜、榴槤、咖啡3款「邪惡系」零食網友瘋搶 通路推薦創意搭配挑戰味蕾
最近社群討論最夯話題之一，就是搞怪口味零食了，除了掀起正反愛好者激烈討論的「多力多滋香菜口味玉米片」，還有新亮相的「多力多滋咖啡口味玉米片」，以及「樂事榴槤口味洋芋片」，3款超狂口味都在店舖一上架就被狂掃貨，台灣民眾熱愛嚐鮮的超強行動力，真的擋也擋不住。
實際試吃「多力多滋香菜口味玉米片」，滿滿香菜味撲鼻，綠油油的玉米餅片像是從香菜田裡現摘，口味鹹香帶點嗆辣，重口味程度讓香菜控嗨翻天，吃完嘴巴裡香菜味餘韻不絕，喜歡香菜的一定要試看看。家樂福限量18,840包開賣即被瘋搶。
而讓人一頭霧水卻又忍不住想嚐一口的「多力多滋咖啡口味玉米片」，咖啡香搭配玉米脆餅，甜鹹交錯讓人意外上癮，如果怕辣這款可以安心吃。
而神還原榴槤果實超強氣味的「樂事榴槤口味洋芋片」，開袋就讓人秒置身南洋街頭，濃濃榴槤香氣直衝鼻腔，愛榴槤的民眾肯定會著迷，意外大受歡迎超熱銷。
愛買量販小編甚至推薦了超狂創意吃法，香菜口味多力多滋搭粽子，端午還沒吃完的滯銷粽子風味直接升級；咖啡口味多力多滋搭蜂蜜奶酪，甜鹹交織，風味進入另一個層次；榴槤口味洋芋片加上小美冰淇淋，冰火交融太銷魂。
目前這3款話題新品不只在全台家樂福量販店與超市店上架，7-ELEVEN、全家、全聯、愛買量販也都有鋪貨，家樂福更推出即日起至7月8日前，多力多滋與樂事系列分別享有任選2件77元的優惠。但各款數量有限、售完為止，後續視情況補貨，想嚐鮮的朋友別錯過。
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