看看有沒有戳中你？ 關於12星座的趣味「都市傳說」

都市傳說百百種，12星座全都有！遺失物品會在某一天自動出現？可以感知前任的IG小帳有誰在偷偷關注？睡覺時腦內會自動剪輯一部微電影？各種腦補情境既寫實又爆笑，快看看有沒有戳中你？

●牡羊座：3秒爆炸理論

據說牡羊座只給世界3秒的時間，如果時間到了卻沒回應或沒動作，他就會爆發，但會在極短時間內完成全套情緒表達，然後像沒事人一樣繼續滑手機或找東西吃。

★都市傳說：

牡羊座的怒氣會透過Wi-Fi傳送給身邊所有人，最容易被「慢吞吞」、「鬼打牆」和「已讀不回」觸發。表情管理只在自拍時生效，「我現在超不爽」是臉部預設語言。

記者陳立儀／製表

●金牛座：失物終將回歸

據說金牛座遺失的東西不是真的「不見」，只是暫時被時空困住而失聯。念3次「那是我的」，某一天物品就會奇蹟出現在枕頭下、沙發縫隙或包包底層。

★都市傳說：

金牛座遺失的東西會自己走回來，例如弄丟的項鍊在3週後突然出現在枕頭套裡、在冷凍庫找到一年沒見的 AirPods等等。包包有異次元儲藏空間。

記者陳立儀／製表

●雙子座：平行社交體

據說雙子座能同時維繫3段曖昧＋5個聊天群組＋7種帳號身份而不出錯，每一組朋友圈都對應著一個不同版本的自己。如果網路斷訊或手機沒電，他的「精神多重宇宙」會瓦解。

★都市傳說：

雙子座一斷線就會開始懷疑人生，並同時向5人發出「你還在嗎？」；說錯一句話，會立刻打開9個對話框自救。如果突然一整天沒發社群，那是因為他還沒想好該以哪個人格上線。

記者陳立儀／製表

●巨蟹座：深夜回憶召喚術

據說巨蟹座一到深夜，就能瞬間打開心底某個回憶資料夾。如果睡到凌晨突然清醒，90%機率是因為「5年前某個人說過的一句話」突然浮現，內建記憶庫與情緒雷達從不休眠。

★都市傳說：

巨蟹座的「凌晨回憶傳送門」開啟後就很難退出，可能會傳訊息給初戀，或打電話給前任問：「還記得你說過那句話嗎？」曾經刪掉的舊照片會在特定節氣前後（如芒種或小雪）自動出現在夢裡。

記者陳立儀／製表

據說獅子座在精心打扮後卻沒人注意或被稱讚，會瞬間陷入靈魂崩潰、生理機能降低，例如呼吸減弱、嘴角下垂，發病後的自救行為包括：頻繁轉動戒指、整理髮絲、回頭再走一次重播入場。

★都市傳說：

獅子座在社群平台PO照片，超過5分鐘沒人按讚或給愛心，會自我懷疑到去學習攝影後製，或是刪除貼文、改寫hashtag＋配閃字＋貼圖再重發，可能重複數次。

記者陳立儀／製表

●處女座：完美詛咒迴圈

據說處女座交出的文件、檔案如果被說「還不錯」或「應該再修一點」，就會陷入永無止盡的微調地獄。看到亂掉的檔名、對齊不整的簡報，眼角會自動抽搐。

★都市傳說：

處女座儲存的檔案名可能是「final_01_02_03_修正版_最終版_final2_01_02_03_再修正版_再最終版」之類。用刪除鍵比用滑鼠還頻繁，一句話會重寫8次，因為少了一個標點符號就像少了靈魂。

記者陳立儀／製表

●天秤座：選擇障礙連鎖現象

據說天秤座一旦啟動「選擇模式」，就會陷入無限連鎖判斷地獄，每做出一個小選擇，後面就會浮現10個新問題，直到系統崩潰。

★都市傳說：

天秤座因為無法做決定，在自助點餐機前卡住，被排隊民眾圍觀長達18分鐘；或是看了9張菜單，最後說「你決定就好」。如果一天要做出3個選擇，早上選穿搭＋下午選飲料＋晚上選餐廳 = 當機。

記者陳立儀／製表

●天蠍座：潛伏感應者

據說天蠍座可以感知到前任的IG小帳是否出現過關於自己的限動，甚至能憑空察覺誰在偷偷關注。在社群按讚前，會先去翻對方過去3天的貼文、限動、留言記錄。

★都市傳說：

天蠍座進入陌生空間時，會自動掃描感應人際氣場，例如左邊第3個女生今天心情不好，應該失戀了。看到訊息卻「已讀不回」不是冷淡，而是正在進行心理沙盤推演。

記者陳立儀／製表

●射手座：自由強迫症

據說射手座只要被問到「你明天要幹嘛？」、「何時回訊息？」，就會感到身心被束縛，從頭到腳都難受；每週需要一個「空白日」，那天不能有計畫、不能有人催行程，否則會出現逃逸症候群。

★都市傳說：

射手座會為了不被束縛，硬是提前一天搭夜車跑去其他城市。對「團體行動」過敏，超過3人就自動進入觀察模式，5人以上就會開啟退出計畫。

記者陳立儀／製表

●魔羯座：隱性工作中毒

據說魔羯座腦子裡有個「未完成事項追蹤器」，每天自動刷新，無法關機。併發時間碎片強迫利用症，可以在搭電梯同時回各種訊息、在排隊等候時整理筆記或寫報告。

★都市傳說：

摩羯座在放假時最容易出現一種幻覺：總覺得是不是忘了交什麼？怎麼沒有行程？是不是世界毀滅了但自己還不知道？對他們來說，人生不是旅程，而是專案。

記者陳立儀／製表

●水瓶座：訊號不在地球上

據說水瓶座有時會進入一種「超脫地球邏輯」的時空，莫名說出一句讓你驚訝又無法反駁的話。他們有自己的宇宙通訊頻道，普通人類很難懂。

★都市傳說：

水瓶座手機永遠在「請勿打擾」狀態，就算開機也只是裝飾。每週會固定重啟自己的存在感，突然狂發限動，接著又突然消失，因為社群帳號需要同步更新宇宙主機。回覆訊息可能在5天後才冒出一句「哈哈」。

記者陳立儀／製表

●雙魚座：夢境反噬理論

據說雙魚座可以連續7天記得夢境，還會相信夢裡的人其實是另個平行時空的聯絡者。每天睡醒前的那3分鐘，是真實世界最脆弱的時刻，因為他們的靈魂還卡在第6個夢裡。

★都市傳說：

雙魚座會因夢見朋友跟他吵架，醒來直接冷戰對方3天；如果在雙魚座的夢裡劈腿或背叛，他真的會生氣。睡覺時腦內會自動剪輯一部微電影，有完整的配樂、色調、人物台詞與劇情轉折。