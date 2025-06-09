「東京最具魅力牛排館」主廚今來台！訂餐抽2晚免費住

台北君悅酒店寶艾西餐廳攜手東京君悅酒店The Oak Door牛排館今（9日）起至6月30日推出「烈焰脂香．熾熱藝術饗宴」，由寶艾西餐廳主廚羅偉洲（William Lo）與首度來台的美籍加州主廚Tim Larimer雙強聯手，展獻傳統的美式燒烤技藝，獻上多道經典與原創風味。午間4道式與晚間5道式套餐，價格自2,580至8,800元不等。活動期間凡點購任一限定套餐，即有機會抽中「東京君悅酒店」兩晚住宿。

首度來台客座的Tim Larimer，於加州廚藝學院（California Culinary Academy）畢業後即展開了海外廚藝旅程。首次與日本結緣於當地旅館，學習自製味噌、發展獨創菜單理念。返美後，於米其林一星餐廳Auberge Du Soleil歷練，累積深厚的歐式料理功夫。2011年再度回到日本，並於隔年加入東京君悅酒店，2021年正式升任牛排館The Oak Door主廚。

此次來台，將獻上備受好評的「經典馬里蘭蟹肉餅」，此道料理亦獲評為「東京最佳蟹肉餅」，此次將食材再升級，以鮮味十足的帝王蟹與馬里蘭蟹肉融合法式第戎芥末、細香蔥、茵陳蒿、青辣椒汁等香料，獨特搭配肯瓊香料、咖哩粉、麵包粉以手工捏製拌勻後，加入檸檬皮提升風味層次，油煎至表面金黃色澤、外脆內鮮，展現美式經典蟹肉風味。

另一道原創佳餚「鐵板北海道干貝」，代表餐廳獨特用餐體驗。主廚選用北海道生食級干貝煎至半熟再置於炙熱鐵板上，香氣四溢，完美體現The Oak Door牛排館的極簡料理風格。

另一道主廚特製的「南美洲風味慢燉牛頰」，則是融揉主廚Tim Larimer加州職涯發展初期與生活記憶的原創料理，將原本是廚房員工餐點的燉牛頰，結合香辣風味與慢燉牛肉溫潤口感，打造出超越義法燉牛頰的既定印象。一向重視當地食材的主廚Tim，嚴選本地溫體黃牛頰，搭佐有「三大乾辣椒」之稱墨西哥安喬乾辣椒（Ancho Chili），搭配蔬菜與雞湯煨煮，經150度火侯烘烤3.5小時，將豐富香氣層次與肉汁精華鎖於其中。

此次客座的晚間套餐限定「北海道F1紅屋牛排」，堅持以最純粹調味方式—黑胡椒與鹽，其烘烤與靜置過程最是關鍵，確保肉汁完整鎖住，完美傳遞頂級北海道F1牛排和牛油脂的絕美香氣與口感。紅屋牛排兼具菲力與沙朗兩種部位，放入超級烤箱烤至五分熟，搭配主廚三款特製佐醬：綠胡椒、美式烤肉風味、阿根廷青醬，與台灣雲林黑蒜一同享用，脂香驚豔。

午間套餐及晚間套餐的餐後甜點也各有特色。午餐甜點獻上「季節水果奶酥派」，延續The Oak Door餐廳溫馨服務傳統，以桌邊服務方式讓主廚與賓客有更多互動，是經典美式風格的壓軸甜點。晚餐甜點「黑巧克力脆餅」則是帶有美國經典懷舊風格，主廚Tim笑說，「有人喜歡到直接吃生麵糰」！