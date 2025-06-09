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在家自製「星巴克特選經典拿鐵」！雀巢首次引進星風味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
雀巢（Nestlé）與星巴克（Starbucks）攜手推出沁涼的夏日「星」風味。圖/雀巢提供
雀巢（Nestlé）與星巴克（Starbucks）攜手推出沁涼的夏日「星」風味。圖/雀巢提供

雀巢（Nestlé）與星巴克（Starbucks）攜手推出沁涼的夏日「星」風味。星巴克家享咖啡首次引進門市熱銷「星巴克®特選經典拿鐵」，並集結星巴克暢銷口味「焦糖瑪奇朵」、「摩卡」、及「抹茶拿鐵」口味，熱水沖泡後加入冰塊，在家也能輕鬆享受星巴克的夏日冰涼。想升級成星冰沙，只需準備果汁機、150g冰塊、100ml牛奶與兩包喜愛口味的星巴克®特選咖啡，即可完美複製。

此外，冰美式的愛好者，也可選擇「星巴克®特選中度烘焙咖啡」，冷水直沖就是星巴克冰美式咖啡，加上冰塊口感更沁涼。還有限定回歸的「星巴克®特選冰美式咖啡膠囊（適用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機）」，在家就能享用香氣濃郁的黑咖啡。

為了讓星粉們可以傳遞「星」意，今年同步推出夏日限定禮盒：「星巴克®特選系列 夏日家享隨行咖啡禮盒」，嚴選門市熱銷風味「抹茶拿鐵」與「焦糖瑪奇朵」，加贈專屬設計的星巴克玻璃杯。

星巴克 咖啡 冰塊

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