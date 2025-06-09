江蕙演唱會再加3場！國泰世華CUBE卡、世界卡友6/14搶先購票

睽違10年，台語歌壇天后江蕙宣布華麗回歸，即將於2025年夏天展開盛大巡演「無，有」演唱會，首波宣布將於高雄巨蛋、台北小巨蛋合計舉辦20場演出，一開賣即秒殺。9日再傳喜訊，主辦單位加碼公布台北場將新增3場演出，分別為8月13日、20日與27日，使整體演出場次擴增至23場。

為回饋廣大粉絲與忠實卡友，國泰世華銀行宣布獨家提供CUBE信用卡與世界卡卡友購票禮遇，持卡人可搶先於6月14日中午12點起進行優先購票；一般購票則將於6月17日上午11點全面開賣，勢必再次掀起歌迷搶票熱潮。此次專屬優惠不僅讓卡友有更大機會購得門票，也體現國泰世華「以客戶需求為核心」的理念，致力打造優質的藝文生活體驗。

「無，有」演唱會靈感來自江蕙與歌迷之間「始於無，終於有」的深厚情感，深刻詮釋江蕙在歌壇的輝煌歷程，以溫暖歌聲擁抱每一位支持她的歌迷。演出行程將於7月11日至7月26日間率先於高雄巨蛋展開8場演出，8月8日至9月1日在台北小巨蛋接續舉行15場，北高雙蛋共23場盛會，與歌壇天后江蕙共享美好時光。

國泰世華銀行長期關注藝文活動，近年持續贊助多場指標性演唱會，深耕客戶體驗。此次與江蕙合作推出加演場優先購票禮遇，再度展現其對卡友生活價值的高度重視。未來，國泰世華也將持續投入多元領域，帶給客戶更豐富且全方位的服務享受。

2025江蕙「無，有」演唱會台北加演場CUBE信用卡及世界卡卡友優先購票活動連結：https://www.cathay-cube.com.tw/cathaybk/personal/event/overview/credit-card/entertainment/2025/jodychiang，更多活動內容請留意國泰世華銀行官網訊息。