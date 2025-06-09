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江蕙演唱會台北加演場 國泰CUBE信用卡、世界卡尊享優先購票

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

樂壇天后江蕙時隔10年再次回歸舞台，日前公開將於今年7月起盛大舉辦「無，有」演唱會，巡迴台北小巨蛋、高雄巨蛋，共計20場演出，9日再重磅宣布將增加8月13日、8月20日及8月27日共三場「台北加演場」。

國泰世華銀行將獨家提供CUBE信用卡及世界卡卡友優先購票禮遇，卡友可於6月14日中午12點起搶先購票，一般購票則於6月17日上午11點全面開賣。

「二姊」江蕙重拾麥克風，本次演唱會以「無，有」為靈感，深刻詮釋江蕙在歌壇的輝煌歷程，以及她與歌迷之間「始於無，終於有」的深厚情誼。連同今日宣布的加開場次在內，演唱會將於2025年7月11日至7月26日間，在高雄巨蛋進行8場演出；台北小巨蛋的15場演出，則將於8月8日至9月1日接續登場，北高雙蛋一共23場，期待用她最溫暖的歌聲，擁抱每一位喜愛江蕙的歌迷朋友們。

國泰世華銀行以客戶需求為核心，深耕客戶體驗，不僅追求卓越的金融服務，更致力拓展藝文觸角，滿足客戶生活體驗需求，近年來陸續贊助多場指標性音樂盛事。此次獨家獻上2025江蕙「無，有」演唱會台北加演場，CUBE信用卡及世界卡友優先購票禮遇，讓之前沒機會買到票的客戶這次有機會搶先購入，欣賞這場備受期待的音樂盛宴，與歌壇天后江蕙共享美好時光。未來國泰世華將持續投入多元藝文領域，為客戶帶來更多元且全面的服務體驗。

※2025江蕙「無，有」演唱會台北加演場CUBE信用卡及世界卡卡友優先購票活動連結：https://www.cathay-cube.com.tw/cathaybk/personal/event/overview/credit-card/entertainment/2025/jodychiang

演唱會 江蕙 國泰世華

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