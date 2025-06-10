台北電影節開幕片《96分鐘》1分鐘秒殺！林柏宏、宋芸樺、李李仁合體登場

台灣影史首部以高鐵為題材的年度災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，並集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演。日前釋出首支預告，五天內全平台累積破百萬觀看，引爆網路熱議，網友紛紛大讚「熱血沸騰」、「台灣終於有災難大片！」電影將於9月5日引爆大銀幕！

歷時九年打造的災難動作鉅作《96分鐘》首支預告節奏緊湊、氣氛緊繃，展現極具張力的敘事風格，也讓多位主演突破形象的演出備受矚目。作為今年台北電影節開幕片，昨晚開賣一分鐘瞬即秒殺，火速躍升為今年度最受矚目的國片之一，將出席開幕的林柏宏、宋芸樺、李李仁對觀眾熱烈回響感動不已。

宋芸樺將以今年台北電影節大使身份，帶著最新力作《96分鐘》和觀眾見面。圖／華影國際提供

在片中突破形象演出拆彈專家的林柏宏開心回應：「雖然拍這部片身心靈都挑戰極限，但看到觀眾這麼支持真的很感動，覺得一切都值得了。」在片中化身俐落女打仔的宋芸樺更是興奮表示：「《96分鐘》是我演員生涯中角色情緒最緊繃的一次，這次能同時以大使身分帶著開幕作品跟觀眾見面，對我來說意義非凡。」李李仁也補充：「我們這部片真的每一秒都在倒數，聽到場次秒殺的瞬間我雞皮疙瘩，謝謝觀眾給我們這麼大的鼓勵！」三位主演都相當期待開幕當天與台北電影節的觀眾相見歡。

監製鄒介中表示：「這部電影我們等了九年，不只是因為技術門檻高，而是因為我們想打造一部具國際水準、能代表台灣的動作災難電影。我相信《96分鐘》不只是娛樂，更是一場對人性與勇氣的深度探索。」

李李仁聽到《96分鐘》北影開幕秒殺相當感動，感謝北影觀眾的支持。圖／華影國際提供