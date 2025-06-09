肯德基「爆漿卡士達蛋撻」回歸！漢堡王「漢堡買1送1」

炎炎夏日，想要吃點輕鬆的速食料理嗎？「漢堡王」自6月10日起，推出8款優惠方案，包括漢堡買1送1、指定漢堡99元、明星產品加10元多1件。另外「肯德基」也推出多款618專屬優惠，包括人氣點心買1送1，還有炸雞、蛋撻、個人餐等不同優惠，而且「爆漿卡士達蛋撻」也再度回歸市場。

肯德基為慶祝登台40週年，自6月10日起，將睽違15年再次推出「爆漿卡士達蛋撻」。曾於2010年登場的「爆漿卡士達蛋撻」，標榜手工現烤出爐，將蛋奶液與卡士達餡料相互搭配，創造出外酥內滑、香濃不膩的甜香滋味。單點52元，另外還有雙色蛋撻禮盒、爆漿卡士達蛋撻禮盒等不同方案。針對PK會員，6月10日至6月15日，爆漿卡士達蛋撻6入禮盒，優惠價205元。

此外，即日起至6月18日期間，「肯德基」針對618推出一系列優惠方案。其中「咔啦脆雞x6＋百事可樂(中)x2」原價502元，優惠價333元（優惠代碼40658）；其他包括「香酥脆薯」、「雙色轉轉QQ球」、「鱈魚圈圈」、「8塊上校雞塊」等4款人氣餐點，均享買1送1優惠。針對喜愛蛋撻的民眾，「8塊上校雞塊＋原味蛋撻x12」原價662元，優惠價385元。其他還有3款個人獨享餐，原價175～222元，優惠價111～149元，現享63折起。