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西班牙女星穿越夏日奇幻日常 拎FENDI新包展開新旅程
迎接即將到來的夏季旅遊假期，FENDI邀請西班牙歌手、演員及詞曲創作才女Aitana演繹2025夏季系列廣告。在Aitana的最新單曲「Segundo Intento」輕快的旋律和充滿陽光的鏡頭中，Aitana憑藉充滿個人特色的能量，生動詮釋本季輕鬆寫意的夏日精神，為FENDI標誌性設計注入嶄新視角。
在這支廣告影片中，Aitana在門前發現一只 Peekaboo 手提包，隨即展開一場充滿趣味的探索之旅。她在家中四處接連遇見 Baguette、Sunshine Shopper 與 Peekaboo Soft 等2025年夏季系列充滿度假氣息的設計，隨著驚喜踏進趣味盎然的奇幻空間，被拉菲草、丹寧、珊瑚色頭巾等…… 組成的繽紛圖樣與多樣造型，亦成為 Aitana 創作能量的延伸。
FENDI 2025 夏季系列，靈感來自傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）為FENDI所打造的1978春夏系列，這也是在FENDI設計的首個成衣系列，當年透過時尚歷史上的首部時尚電影「Histoire d'Eau」呈現。呼應影片意象的紅珊瑚雕塑形象貫穿全系列，與亮眼的珊瑚紅、砂岩橘、淺海綿綠、白脫奶黃、冰檸檬到海藍色，構成FENDI夏季的繽紛奔放色彩語彙，融會羅馬盛夏的陽光色調與義大利海岸的優雅格調。
【2025報稅季來了】
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