西班牙女星穿越夏日奇幻日常 拎FENDI新包展開新旅程

迎接即將到來的夏季旅遊假期，FENDI邀請西班牙歌手、演員及詞曲創作才女Aitana演繹2025夏季系列廣告。在Aitana的最新單曲「Segundo Intento」輕快的旋律和充滿陽光的鏡頭中，Aitana憑藉充滿個人特色的能量，生動詮釋本季輕鬆寫意的夏日精神，為FENDI標誌性設計注入嶄新視角。

在這支廣告影片中，Aitana在門前發現一只 Peekaboo 手提包，隨即展開一場充滿趣味的探索之旅。她在家中四處接連遇見 Baguette、Sunshine Shopper 與 Peekaboo Soft 等2025年夏季系列充滿度假氣息的設計，隨著驚喜踏進趣味盎然的奇幻空間，被拉菲草、丹寧、珊瑚色頭巾等…… 組成的繽紛圖樣與多樣造型，亦成為 Aitana 創作能量的延伸。