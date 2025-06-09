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西班牙女星穿越夏日奇幻日常 拎FENDI新包展開新旅程

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI邀請西班牙歌手、演員及詞曲創作才女Aitana演繹2025夏季系列數位廣告。圖／FENDI提供
FENDI邀請西班牙歌手、演員及詞曲創作才女Aitana演繹2025夏季系列數位廣告。圖／FENDI提供

迎接即將到來的夏季旅遊假期，FENDI邀請西班牙歌手、演員及詞曲創作才女Aitana演繹2025夏季系列廣告。在Aitana的最新單曲「Segundo Intento」輕快的旋律和充滿陽光的鏡頭中，Aitana憑藉充滿個人特色的能量，生動詮釋本季輕鬆寫意的夏日精神，為FENDI標誌性設計注入嶄新視角。

在這支廣告影片中，Aitana在門前發現一只 Peekaboo 手提包，隨即展開一場充滿趣味的探索之旅。她在家中四處接連遇見 Baguette、Sunshine Shopper 與 Peekaboo Soft 等2025年夏季系列充滿度假氣息的設計，隨著驚喜踏進趣味盎然的奇幻空間，被拉菲草、丹寧、珊瑚色頭巾等…… 組成的繽紛圖樣與多樣造型，亦成為 Aitana 創作能量的延伸。

FENDI 2025 夏季系列，靈感來自傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）為FENDI所打造的1978春夏系列，這也是在FENDI設計的首個成衣系列，當年透過時尚歷史上的首部時尚電影「Histoire d'Eau」呈現。呼應影片意象的紅珊瑚雕塑形象貫穿全系列，與亮眼的珊瑚紅、砂岩橘、淺海綿綠、白脫奶黃、冰檸檬到海藍色，構成FENDI夏季的繽紛奔放色彩語彙，融會羅馬盛夏的陽光色調與義大利海岸的優雅格調。

FENDI夏季系列設計連身長裙，93,400元。圖／FENDI提供
FENDI夏季系列設計連身長裙，93,400元。圖／FENDI提供
FENDI Fling 低跟涼鞋，34,500元。圖／FENDI提供
FENDI Fling 低跟涼鞋，34,500元。圖／FENDI提供
FENDI Fling低跟涼鞋，34,500元。圖／FENDI提供
FENDI Fling低跟涼鞋，34,500元。圖／FENDI提供
FENDI夏季系列深藍色Mamma Baguette包中型款，11萬4,500元。圖／FENDI提供
FENDI夏季系列深藍色Mamma Baguette包中型款，11萬4,500元。圖／FENDI提供
FENDI夏季系列刺繡設計Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI夏季系列刺繡設計Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI編織設計Peekaboo Soft大型款，20萬3,900元。圖／FENDI提供
FENDI編織設計Peekaboo Soft大型款，20萬3,900元。圖／FENDI提供
FENDI夏季系列丹寧Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI夏季系列丹寧Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI 夏季系列刺繡Peekaboo ISeeU Petite包。圖／FENDI提供
FENDI 夏季系列刺繡Peekaboo ISeeU Petite包。圖／FENDI提供
FENDI夏季系列設計托特包，86,000元。圖／FENDI提供
FENDI夏季系列設計托特包，86,000元。圖／FENDI提供

設計師 珊瑚 FENDI

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