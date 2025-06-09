走進當代都市的英倫紳士！LV2026早春小狗包太可愛了
在路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝創意總監Pharrell Williams的帶領下，路易威登男裝成衣工作室（Studio Prêt-à-Porter Homme）設計的2026早春男裝系列從英國鄉村一脈相傳的服飾文化中汲取靈感，由品牌於巴黎的工坊製作，將歷久不衰的英倫鄉村優雅紳士基因與當代都會紳士的風貌交織出全新的面貌。
此系列分為兩個篇章，第一篇章帶領路易威登的都會紳士們走入英國鄉間的壯麗美景，第二篇章則引領其步入古色古香的莊園邸第。其中大量出現的Monogram Surplus迷彩圖案，靈感源自於Pharrell Williams在路易威登的創作風格，融合迷彩與鄉村穿著元素，結合低調配色和仿舊質感，出現在服裝、鞋履、包款，以及帳篷、露營椅與睡袋等奢華露營裝備上。同時，因應多變的英倫天氣，Monogram Waterdrops水滴圖案不僅裝點外套和套裝，也出現在夾克上，LV Animal圖案更是巧妙模仿LV Blason圖案，營造出當代感的戶外野趣。
在經典的Keepall包款、Christopher背包、行李箱及旅行配件上，Monogram Surplus圖案以立體紋理的塗層帆布呈現，Shopper和Speedy P9則推出多種皮革拼接款。特別版包款則包括以Monogram經典帆布製成的實物大小波音達獵犬造型包、以混合皮革打造的實物大小小獵犬造型包，以及Monogram與Damier壓紋吐司造型包。
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