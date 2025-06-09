虎航開復航濟州島、石垣島3航線 單程未稅最低500元

海島度假為民眾夏季最愛的選擇之一，隨著暑假旅遊旺季將至，台灣虎航今日宣布，將6月30日起，陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線，為慶祝3條航線開復航，即日起至明晚11時59分推出限時優惠，高雄及台中出發濟州島，單程未稅500元起。

石垣島、濟州島雖同為海島但風情迥異，並各自擁有眾多愛好者。位於日本沖繩縣的石垣島，以其湛藍清澈的海水、潔白的沙灘、豐富的海洋生態和獨特的亞熱帶風光聞名，是許多人心目中的度假天堂。

而濟州島則是韓國最大的島嶼，也是世界自然遺產，以其獨特的火山地貌、壯麗的海岸線、豐富的自然景觀聞名，最近更因人氣韓劇「苦盡柑來遇見你」而再掀起一波觀光熱潮。

虎航宣布，6月30日起，陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線。高雄-濟州島航線預計6月30日開航，開航初期每周營運4班；台中-濟州島航線預計7月1日復航，復航初期每周營運2班；桃園-石垣島航線預計7月17日開航，開航初期每周營運2班。

為慶祝3條航線開復航，虎航將於6月9日上午10時起至6月10日晚間11時59分，推出高雄-濟州島、台中-濟州島單程未稅新台幣500起（活動官網：https://ppt.cc/fwdNpx）；6月11日上午10時起至6月12日晚間11時59分，推出桃園-石垣島單程未稅新台幣1599起的開賣促銷價（活動官網https://pse.is/7pajw4）。

虎航表示，這3條航線開復航後，台灣虎航營運直飛日本的航點將擴增至23個外，且也成為市場上唯一提供北、中、南三地直飛韓國濟州島的國籍航空，以滿足市場需求。