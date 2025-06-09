Kitty、酷洛米！藏壽司5款「三麗鷗馬克杯」滿額帶回家

粉絲們準備好了嗎？「藏壽司」今夏攜手「三麗鷗家族」，自6月16日起分批推出夢幻感十足的「琺瑯風馬克杯」，共計有Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿、酷洛米及人魚漢頓等5款人氣角色，適合粉絲通通帶回家。另外蔵壽司也推出「蝦日感蟹祭」，推出10款蝦蟹壽司，為民眾帶來滿滿的夏日滋味。

「藏壽司」本次推出的「琺瑯風馬克杯」，讓三麗鷗家族們以夢幻櫻花和服造型，現身在琺瑯風馬克杯上，每個馬克杯採380ml的容量設計，兼具可愛與實用性全滿額贈活動將分為2波段限量釋出，6月16日起將推出「Hello kitty」、「大耳狗喜拿」、「布丁狗」等三款琺瑯風馬克杯；6月23日起將推出「酷洛米」、「人魚漢頓」等兩款。活動期間凡至全台藏壽司分店，當日單筆消費折扣後滿1,200元，完成社群任務即可獲得限量「三麗鷗家族琺瑯風馬克杯」1個，隨機出貨，每梯次限量16,500個。

6月17日起，藏壽司也限時7天打造「蝦日感蟹祭」，共計推出精選10款人氣鮮味壽司，包括「豪華三鮮（鮪魚、生鮭魚、大生鮮蝦）」、「豪華蟹肉三貫軍艦」、「蝦蟹合鳴」、「甜辛醬軟殼蟹天婦羅海苔卷」、「酥脆巨大蝦佐塔塔醬握壽司(一貫)」、「大盛甜蝦仁飛魚卵」、「絕品 鮭魚卵蟹肉握壽司」、「炙烤起司義式美乃滋鮮蝦」、「帆立貝蝦仁茶碗蒸」等不同品項，每份40～80元。