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國泰航空復航香港－羅馬航線 每周三班A350客機執飛

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
國泰航空香港-羅馬航線於6月5日復航，該航線採用空中巴士A350-900客機營運。配備38個商務客艙，28個特選經濟艙座位和214個經濟艙座位。記者黃仲明／攝影
國泰航空香港-羅馬航線於6月5日復航，該航線採用空中巴士A350-900客機營運。配備38個商務客艙，28個特選經濟艙座位和214個經濟艙座位。記者黃仲明／攝影

國泰航空宣布重返義大利首都，香港羅馬航線於6月5日復航，營運初期每周三班，於周一、四、六運作往來香港與羅馬，並採用空中巴士A350－900客機營運。此機型為國泰航空機隊內最現代化、最具燃油效益的機型，配備38個設有平臥睡床的商務客艙，28個特選經濟艙座位和214個經濟艙座位。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，羅馬長久以來皆是國泰航空的重要航點，深受顧客喜愛。此航線早於1986年已首次開通，非常高興能夠將香港與這座永恆之城再度聯繫。除了羅馬，今年夏季也會開通慕尼黑及布魯塞爾兩條新航線，每周營運近100對往返航班前往歐洲12個目的地，為顧客提供往來香港與這個重要地區的更便捷聯繫。

國泰航空指出，目前也提供每日往返米蘭的服務，羅馬是在國泰航空於義大利的第二個目的地，其他的歐洲航點包括阿姆斯特丹、巴塞隆納、法蘭克福、倫敦希斯洛、馬德里、曼徹斯特、巴黎和蘇黎世。今年至今已有四條客運新航線投入服務，包括海德拉巴、達拉斯、烏魯木齊和本月開通的羅馬。

來自歐洲的顧客也可以透過國泰集團覆蓋廣泛的航空網絡，轉機前往亞太及其他地區，包括搭乘國泰航空和香港快運營運的航班前往台北、高雄、台中、花蓮及22個中國大陸航點。香港快運今年也開通了前往仙台，芽莊、石垣、小松、常州和義烏的航班服務。

國泰航空表示，國泰航空和香港快運在今年已合計增加16個客運航點，並會陸續公布更多新航線。在今年上半年，集團的客運網絡將涵蓋全球100個目的地。

國泰航空復航香港-羅馬航線，營運初期每周三班，於周一、四、六運作往來香港與羅馬。圖／國泰航空提供
國泰航空復航香港-羅馬航線，營運初期每周三班，於周一、四、六運作往來香港與羅馬。圖／國泰航空提供

香港 羅馬 國泰航空

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