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摺紙藝術呈現的美麗花朵 再度變身DIORIGAMI華麗珠寶
大自然之美與高級訂製服的工藝一直是法國高級精品品牌Dior喜愛的兩大主題深受，Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane曾於2024年推出結合此兩大主題的Diorama & Diorigami高級珠寶系列；如今，更為致敬摺紙藝術精緻工藝的Diorigami系列，以洋溢歡樂與充滿時尚氣息的全新手法，詮釋出一組創意十足的華麗珠寶套裝。
Diorigami系列作品透過多種裝飾寶石的鑲嵌，以極具圖像張力的造型呈現大自然，綻放出如春日花園般珍貴而趣味盎然的氛圍。全新套裝包括一條項鍊與一對不對稱設計的耳環，採用玫瑰金製造，鑲嵌璀璨鑽石，和諧結合色彩鮮明耀眼的鋰雲母、粉紅蛋白石、綠松石、黃瑪瑙、綠玉髓、珍珠母貝，以及細緻入微的粉紅琺瑯工藝，以別具辨識度的美感與精湛工藝，體現Victoire de Castellane的特色創意與Dior的品牌DNA。
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