台灣虎航6月起3航線開復航 限時促銷單程未稅500起

暑假旅遊旺季即將來臨，台灣虎航今天宣布，將自6月底陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線；屆時，台灣虎航直飛日本的航點將擴增至23個，台灣虎航也成為市場上唯一提供北、中、南三地直飛韓國濟州島的國籍航空。

台灣虎航表示，位於日本沖繩縣的石垣島，以其湛藍清澈的海水、潔白的沙灘、豐富的海洋生態和獨特的亞熱帶風光聞名，是許多人心目中的度假天堂。濟州島則是韓國最大的島嶼，亦是世界自然遺產，以其獨特的火山地貌、壯麗的海岸線、豐富的自然景觀聞名，最近更因人氣韓劇「苦盡柑來遇見你」而再掀起一波觀光熱潮。

台灣虎航指出，高雄-濟州島航線預計今年6月30日開航，開航初期每周營運4班；台中-濟州島航線預計今年7月1日復航，復航初期每周營運2班；桃園-石垣島航線預計今年7月17日開航，開航初期每周營運2班。