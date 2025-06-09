快訊

NBA總冠軍賽G2／亞歷山大飆34分不讓逆轉重演 雷霆大勝溜馬扳回一城

財務拉警報？「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

瑞典「環保少女」闖加薩在海上遭以軍攔截 全員被拘留

聽新聞
0:00 / 0:00

小瓢蟲、魚兒、蝴蝶... 蕭邦把滑動鑽石變得好童趣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Happy Diamonds系列全新動物造型開放式手鐲。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列全新動物造型開放式手鐲。圖／蕭邦提供

每一件蕭邦（Chopard）的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶都承載著一段詩意故事，跳脫傳統設計框架，讓鑽石自由滑動。在品牌聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）的創意發想下，全新的滑動鑽石珠寶以輕盈律動和童趣想像，結合活潑的動物造型，展現出無限變幻的可能與生命力。

Happy Diamonds自由舞動的鑽石，散發歡愉與純真的氣息。瓢蟲與蝴蝶兩款全新手鐲，各自承載獨特寓意：瓢蟲作為幸運象徵，不僅為蕭邦的腕表作品設計注入靈感，全新開放式手鐲採用符合倫理標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與黑白鑽石，搭配滑動鑽石，動感十足；蝴蝶手鐲同樣採用符合倫理標準的18K玫瑰金製作，搭配天藍色玉髓與鑽石刻畫翩翩飛舞的蝴蝶，是蛻變的象徵，其輕盈與翅膀也有飛翔、希望與嶄新氣象的寓意。手鐲點綴一顆滑動鑽石，輕巧流轉展現生命的輕柔律動。

同時，Happy Diamonds系列來到海洋中，延伸推出Happy Fish項鍊與腕表。鍊墜以符合倫理標準的18K白金打造，採用雙層鍊設計提升配戴層次感，吊墜上三顆滑動鑽石與一尾由鑽石鋪陳的小魚靈巧悠游，悠遊動態俏皮討喜。Happy Fish腕表，36毫米表殼採用Lucent Steel™材質，配玫瑰金表冠、表冠裝飾石及玫瑰金色指針與時標；綠松石色珍珠母貝表盤上，三顆滑動鑽石與一隻鑲鑽游動小魚在綠松石表盤上悠遊，讓人聯想到充滿白沙與美麗綠松石海浪的夏日假期。腕表與項鍊相互呼應，疊搭外更為夏日造型注入一抹藍色靈感，在清爽清涼的色調中展現優雅與鮮明個性。

Happy Diamonds系列瓢蟲手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及黑白鑽石，點綴滑動鑽石，45萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列瓢蟲手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及黑白鑽石，點綴滑動鑽石，45萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列蝴蝶手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌天藍色玉髓及鑽石，點綴滑動鑽石，45萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列蝴蝶手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌天藍色玉髓及鑽石，點綴滑動鑽石，45萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，點綴三顆滑動鑽石與一只鑲嵌0.07克拉鑽石與瑪瑙眼睛的魚形滑動裝飾，42萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，點綴三顆滑動鑽石與一只鑲嵌0.07克拉鑽石與瑪瑙眼睛的魚形滑動裝飾，42萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sports系列36毫米腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金與採用Lucent Steel™鋼，搭配珍珠母貝表盤、三顆滑動鑽石與一只鑲嵌0.07克拉鑽石與瑪瑙眼睛的魚形滑動裝飾，29萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sports系列36毫米腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金與採用Lucent Steel™鋼，搭配珍珠母貝表盤、三顆滑動鑽石與一只鑲嵌0.07克拉鑽石與瑪瑙眼睛的魚形滑動裝飾，29萬3,000元。圖／蕭邦提供

延伸閱讀

2025新錶推薦！香奈兒、Cartier、愛馬仕、梵克雅寶...11款W&W鐘錶展話題腕錶一次看

首颱蝴蝶是否生成 氣象署：周二是關鍵

首颱「蝴蝶」成颱仍有變數 估周四起影響台灣天氣

恐影響台灣！首颱「蝴蝶」估下周生成 氣象專家：路徑可能靠近東部

相關新聞

台灣虎航6月起3航線開復航 限時促銷單程未稅500起

暑假旅遊旺季即將來臨，台灣虎航今天宣布，將自6月底陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線；屆時，台灣...

小瓢蟲、魚兒、蝴蝶... 蕭邦把滑動鑽石變得好童趣

每一件蕭邦（Chopard）的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶都承載著一段詩意故事，跳脫傳統設計框架，讓鑽石自由...

蠟筆小新限定店創快閃店營收新高！有你共創打造療癒經濟標竿

以國民經典 IP 「蠟筆小新」為主題的電影大冒險期間限定店，在台北松山文創園區圓滿落幕，短短開幕一個月即突破新台幣 4,000 萬元營業額，最後累積金額更衝破全台快閃店天花板，締造史上最高營收紀錄。這檔由文創團隊「有你共創」主辦的快閃店活動，不僅吸引數十萬粉絲朝聖搶購，更凸顯近年興起的「療癒經濟」熱潮已成為台灣展覽與零售通路的顯著趨勢。

咖啡廳老闆涉偷拍、姊妹店照營業！同業怒噴：真的很反感

台北赤峰街知名人氣咖啡，近期傳出老闆涉嫌於店內廁所裝設針孔攝影機偷拍，時間長達13年，引起網友們的強烈撻伐。鄰近該間咖啡...

有行旅／宜蘭五感之旅 探索海味文化

「宜式感」奢華海味一日遊帶旅人深度探索宜蘭風土與海味文化。午間包場、一位難求的「archi 藝廚」，品味江振誠主廚設計的...

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯女殺神請你吃一頓拳拳到肉的芭辣大餐

在《捍衛任務》系列逐步拓展宇宙的過程中，這次由安娜・德哈瑪斯領銜的《復仇芭蕾》無疑是一部聚焦「個人風格」的動作新作。從片名就可以感受到，它雖然與本傳共享世界觀，但節奏、視角與情感推動方式，皆試圖打造出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。