小瓢蟲、魚兒、蝴蝶... 蕭邦把滑動鑽石變得好童趣

每一件蕭邦（Chopard）的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶都承載著一段詩意故事，跳脫傳統設計框架，讓鑽石自由滑動。在品牌聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）的創意發想下，全新的滑動鑽石珠寶以輕盈律動和童趣想像，結合活潑的動物造型，展現出無限變幻的可能與生命力。

Happy Diamonds自由舞動的鑽石，散發歡愉與純真的氣息。瓢蟲與蝴蝶兩款全新手鐲，各自承載獨特寓意：瓢蟲作為幸運象徵，不僅為蕭邦的腕表作品設計注入靈感，全新開放式手鐲採用符合倫理標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與黑白鑽石，搭配滑動鑽石，動感十足；蝴蝶手鐲同樣採用符合倫理標準的18K玫瑰金製作，搭配天藍色玉髓與鑽石刻畫翩翩飛舞的蝴蝶，是蛻變的象徵，其輕盈與翅膀也有飛翔、希望與嶄新氣象的寓意。手鐲點綴一顆滑動鑽石，輕巧流轉展現生命的輕柔律動。