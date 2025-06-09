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小瓢蟲、魚兒、蝴蝶... 蕭邦把滑動鑽石變得好童趣
每一件蕭邦（Chopard）的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶都承載著一段詩意故事，跳脫傳統設計框架，讓鑽石自由滑動。在品牌聯合總裁暨藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）的創意發想下，全新的滑動鑽石珠寶以輕盈律動和童趣想像，結合活潑的動物造型，展現出無限變幻的可能與生命力。
Happy Diamonds自由舞動的鑽石，散發歡愉與純真的氣息。瓢蟲與蝴蝶兩款全新手鐲，各自承載獨特寓意：瓢蟲作為幸運象徵，不僅為蕭邦的腕表作品設計注入靈感，全新開放式手鐲採用符合倫理標準的18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與黑白鑽石，搭配滑動鑽石，動感十足；蝴蝶手鐲同樣採用符合倫理標準的18K玫瑰金製作，搭配天藍色玉髓與鑽石刻畫翩翩飛舞的蝴蝶，是蛻變的象徵，其輕盈與翅膀也有飛翔、希望與嶄新氣象的寓意。手鐲點綴一顆滑動鑽石，輕巧流轉展現生命的輕柔律動。
同時，Happy Diamonds系列來到海洋中，延伸推出Happy Fish項鍊與腕表。鍊墜以符合倫理標準的18K白金打造，採用雙層鍊設計提升配戴層次感，吊墜上三顆滑動鑽石與一尾由鑽石鋪陳的小魚靈巧悠游，悠遊動態俏皮討喜。Happy Fish腕表，36毫米表殼採用Lucent Steel™材質，配玫瑰金表冠、表冠裝飾石及玫瑰金色指針與時標；綠松石色珍珠母貝表盤上，三顆滑動鑽石與一隻鑲鑽游動小魚在綠松石表盤上悠遊，讓人聯想到充滿白沙與美麗綠松石海浪的夏日假期。腕表與項鍊相互呼應，疊搭外更為夏日造型注入一抹藍色靈感，在清爽清涼的色調中展現優雅與鮮明個性。
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