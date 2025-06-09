玻璃帷幕大樓風格搶眼 建築師坦言隔熱耗能仍是挑戰

自1970年代起，玻璃帷幕建築風潮由國外吹入台灣，成為現代城市象徵之一，從台北101到各地高樓大廈，帷幕建築因其簡潔通透、具視覺穿透感而廣受青睞。不過，在台灣這樣位處亞熱帶的高溫潮濕環境，玻璃帷幕的隔熱與耗能問題，也始終是難以迴避的設計考驗。

新北市建築師公會理事長汪俊男表示，早期確實有許多爭議，隨著建材技術進步，如今的玻璃帷幕多採用夾層或中空設計，大幅提升隔熱表現。現行法規也要求建築外殼進行能效檢討，設計師會依據建築物使用型態選擇最適材料，例如辦公大樓偏好視覺穿透感，就會採玻璃帷幕搭配遮陽造型板，避免熱輻射大量滲入室內。

他強調，台灣都市化密集、高樓林立，玻璃帷幕設計已逐步成熟，隔熱與能耗問題能透過技術補強。然而在全球暖化趨勢下，能耗議題更被重視，設計選材每一步都不能輕忽。

建築師趙建銘也指出，早期帷幕玻璃設計多受國外潮流影響，對節能與永續思維重視不足，常見整面反射玻璃作為景觀映照使用，但台灣高密度城市中，反而將周邊的電線、鐵皮、招牌全都「投射」上去，視覺效果反成負擔。

「設計之前要先問清楚目的。」趙建銘說，若為景觀考量採大面玻璃，就必須同步思考日照遮擋與隔熱手法，例如使用雙層玻璃、隔熱膜或依照太陽角度設計遮陽板，找出美學與實用間的平衡。

隨著城市不斷發展，玻璃帷幕成為現代建築的主流之一，兼具視覺穿透與美學表現。然而，在亞熱帶氣候條件下，隔熱與耗能的挑戰仍未消失，設計與材料選擇更需審慎以對。專家提醒，當節能減碳成為全球共識，建築不只是外觀競逐，更是對永續生活方式的深度回應。