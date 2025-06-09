咖啡老闆涉偷拍、姊妹店照營業！同業怒噴：真的很反感

台北赤峰街知名人氣咖啡，近期傳出老闆涉嫌於店內廁所裝設針孔攝影機偷拍，時間長達13年，引起網友們的強烈撻伐。鄰近該間咖啡店旁的朔望咖啡，6月8日晚間也在粉絲團發表文章，指出整條巷子中，「唯一不認識也不想熟覺得頻率不對的就是隔壁豆焙所這位。」文章中也表示，「今天6/8去店裡補貨的時候，發現他竟然還在營業，這個人真的沒意識到自己做了什麼糟糕的事嗎？為什麼不躲起來反省啊？看到他還可以接待不知情的消費者真的很反感？」

此次事發的咖啡店因復古的環境與咖啡品項，獲得許多消費者青睞。但是近日網路爆料該店老闆涉嫌偷拍長達13年，不僅「店內公共廁所裝針孔攝影機」，並且「偽裝成刮鬍刀、喉糖盒藏在馬桶上方」，甚至「偷拍影片依檔名存有員工姓名」。此一爆料在網路上已經引起大量討論，該名老闆也在檢警接獲舉報後，遭警方逮捕偵辦。該店並發布公告，表示「自即日起無限期停業」。不過也有網友發現，該名老闆旗下還開設其他間咖啡店，店址位於延平北路巷弄內，並且仍正常營業。

對此事件，同樣於延平北路的「朔望咖啡」，也在粉絲團發表聲明。開頭指出「話說在前，不是想蹭事件，我開七年了本來就沒在特地行銷，是真的很難過也很生氣有這樣的事發生，因為我就在隔壁有感而發，反感的那種」

文章內表示，「這條巷子還沒有什麼店的時候我就在了，一直以來跟附近店家都處得很好，包括家具、珠寶、化工行、飾品、美髮的都互相認識，整條巷子也漸漸熱鬧起來，唯一不認識也不想熟覺得頻率不對的就是隔壁豆焙所這位。」

發文中指出「還記得兩年多前，他開始裝潢的時候來買咖啡，向我表明他是隔壁的業者，我還很開心笑著問他『喔喔鄰居欸，那你們以後要做什麼的？』他回我『嗯…還不知道，就類似工作室』我當時心想這個人太奇怪了吧，以後要當鄰居有什麼好不能講，後來才知道原來是同業。」另外文內也提及「同業加上裝潢外觀材質色系太類似，我幾乎每天會被問3、4次，『欸隔壁也是你的嗎？』『你跟隔壁是合作關係嗎？』老實說真的困擾了很久，結果他搞這種事出來，不僅弄臭後站這個小社區和咖啡圈子，身為鄰居真的很擔心被牽連也覺得很噁心。」

最後，文章並指出「今天6/8去店裡補貨的時候，發現他竟然還在營業，這個人真的沒意識到自己做了什麼糟糕的事嗎？為什麼不躲起來反省啊？看到他還可以接待不知情的消費者真的很反感？希望大家可以持續讓更多人知道，有這麼糟糕的店家可能在他們的口袋名單中。」隨著該篇文章發布，粉絲也表示「超級惡劣店家 現在還在開店中⋯」、「這種垃圾讓大家以後想到要喝咖啡都會蒙上陰影」

【朔望咖啡全文】

話說在前，不是想蹭事件，我開七年了本來就沒在特地行銷，是真的很難過也很生氣有這樣的事發生，因為我就在隔壁有感而發，反感的那種

轉眼朔望咖啡也要滿七年了，這條巷子還沒有什麼店的時候我就在了，一直以來跟附近店家都處得很好，包括家具、珠寶、化工行、飾品、美髮的都互相認識，整條巷子也漸漸熱鬧起來，唯一不認識也不想熟覺得頻率不對的就是隔壁豆焙所這位。

還記得兩年多前，他開始裝潢的時候來買咖啡，向我表明他是隔壁的業者，我還很開心笑著問他「喔喔鄰居欸，那你們以後要做什麼的？」他回我「嗯…還不知道，就類似工作室」我當時心想這個人太奇怪了吧，以後要當鄰居有什麼好不能講，後來才知道原來是同業。

同業加上裝潢外觀材質色系太類似，我幾乎每天會被問3、4次，「欸隔壁也是你的嗎？」「你跟隔壁是合作關係嗎？」老實說真的困擾了很久，結果他搞這種事出來，不僅弄臭後站這個小社區和咖啡圈子，身為鄰居真的很擔心被牽連也覺得很噁心。

今天6/8去店裡補貨的時候，發現他竟然還在營業，這個人真的沒意識到自己做了什麼糟糕的事嗎？為什麼不躲起來反省啊？看到他還可以接待不知情的消費者真的很反感？

希望大家可以持續讓更多人知道，有這麼糟糕的店家可能在他們的口袋名單中。