《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜德哈瑪斯女殺神請你吃一頓拳拳到肉的芭辣大餐

聯合新聞網／ 若鯨
圖／車庫娛樂提供
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在《捍衛任務》系列逐步拓展宇宙的過程中，這次由安娜・德哈瑪斯領銜的《復仇芭蕾》無疑是一部聚焦「個人風格」的動作新作。從片名就可以感受到，它雖然與本傳共享世界觀，但節奏、視角與情感推動方式，皆試圖打造出一套全新語彙。

安娜・德哈瑪斯飾演的伊芙馬卡羅，一名來自殺手訓練機構「拉斯卡羅馬」的年輕女性，為了替父報仇，投身殘酷世界，選擇用最銳利的方式與過去對話。這角色的設定，與《捍衛任務》本傳的殺神 John Wick 形成明顯對照，若 John 是冷峻沉穩的殺手模板，那麼伊芙則是在同樣訓練體系下，找到屬於自己的一套節奏與美學。

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本片最突出的部分無疑是動作場面。導演連恩・懷斯曼一貫的風格在此再次發揮，快節奏、多元場景與靈活視角，讓觀眾幾乎無暇喘息。從槍戰、肉搏到環境互動的橋段，場場設計都在強調「以柔克剛」的概念。安娜的戰鬥方式並不追求蠻力，而是像芭蕾一樣，透過靈活與爆發，走出一條優雅卻致命的路線。

雖然劇情結構相對簡單，人物關係若未觀賞過本傳系列可能略顯模糊，但整體敘事仍保有清晰動機與情緒連貫性。尤其在「命運」與「選擇」的主題鋪陳上，電影讓觀眾看見角色如何在制度框架下掙扎與超越，並試圖賦予這段殺戮旅程一點內在反思。

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值得一提的是，本片也為系列宇宙留下了更多擴展空間。雖然基努李維的出場不多，但戲份精準，氣場依舊；諾曼・李杜斯飾演的神祕角色也頗具潛力，讓人期待未來是否有更多故事能延伸。然而，部分配角描寫略為薄弱，例如韓國女星崔秀英的戲份遠不如宣傳強度，多少留下些許遺憾。

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《捍衛任務：復仇芭蕾》是一次成功的延伸嘗試。安娜・德哈瑪斯的表現穩健，兼具氣質與狠勁，是全片最大亮點。雖未顛覆系列風格，卻在細節與設計中展現誠意。對於熱愛《捍衛任務》的觀眾而言，這是一場值得走進戲院、感受新世代殺手風貌的視覺盛宴。

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