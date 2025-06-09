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宜蘭五感之旅 探索海味文化

聯合報／ 本報訊

「宜式感」奢華海味一日遊帶旅人深度探索宜蘭風土與海味文化。午間包場、一位難求的「archi 藝廚」，品味江振誠主廚設計的海鮮Tasting Menu，搭配亞洲五十大酒吧Room by Le Kief的精選佐餐酒款，奢華與在地完美交融。還會造訪冬山柯林漁場，近距離走入鱘龍魚、墨瑞鱈與香魚的「水中豪宅」，見證科技養殖的極致成就。同時邀請神農獎得主謝政佐帶路，走讀「文心鮑」復育故事。從味覺到知識，打造一場五感的高端假期體驗。

有行旅企業家山居歲月系列《宜蘭一日海派》，八月二十五日一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3926、8643-3543，或瀏覽有行旅官網

江振誠 宜蘭

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